۲ مصدوم پس از ۹ ساعت تلاش از ارتفاعات چهل چشمه کردستان انتقال یافتند

به گزارش کرد پرس، پیام جلالی با اشاره به جزئیات این حادثه در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: حادثه روز جمعه توسط مردم محلی طی تماس تلفنی با مرکز پاسخگویی اضطراری هلال احمر گزارش شد و اطلاع دادند که ۲ نفر در ارتفاعات چهل چشمه دچار مصدومیت شده اند.

وی افزود: محل وقوع حادثه در فاصله ۱۸ کیلومتری محور دیواندره - سقز و ۴۰ کیلومتری مسیر فرعی روستای بست در ارتفاعات کوه های چهل چشمه قرار داشت؛ این منطقه کاملاً کوهستانی و سخت گذر است و دسترسی به آن صرفاً با اعزام تیم های تخصصی امکان پذیر بود.

مدیرعامل هلال احمر کردستان اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم امداد و نجات کوهستان به همراه تیم های عملیاتی شهرستان دیواندره به منطقه اعزام شدند؛ با توجه به شرایط جغرافیایی، عملیات با ترکیبی از جستجوی زمینی و انتقال فنی در شیب های تند کوهستان انجام گرفت؛ نخستین ارزیابی ها نشان داد که شدت آسیب یکی از مصدومان، نیازمند انتقال سریع و هماهنگی با پشتیبانی هوایی است.

جلالی در تشریح وضعیت ۲ مصدوم، ادامه داد: مصدوم اول، مردی ۵۵ ساله بود که از ناحیه مچ پای راست دچار شکستگی شدید شده بود؛ نجاتگران پس از تثبیت وضعیت وی و انجام انتقال زمینی از ارتفاعات، او را در نزدیکی منطقه معروف به «کانی چاو رش» به نقطه امن رساندند و در ساعت ۱۵:۳۰ با هماهنگی صورت گرفته، تحویل امداد هوایی اورژانس دادند.

وی یادآور شد: مصدوم دوم، مردی ۴۷ ساله بود که از ناحیه دست چپ دچار شکستگی شده بود. این فرد پس از دریافت کمک های اولیه و انتقال زمینی، در ساعت ۱۶:۱۵ در روستای بست با رضایت شخصی به بستگانش تحویل داده شد.

جلالی با یادآوری سختی مسیر، شرایط کوهستانی و طولانی بودن عملیات، بیان کرد: این مأموریت که از ساعت ۸:۱۵ صبح آغاز شده بود، پس از بیش از ۹ ساعت تلاش بی وقفه نجاتگران، در ساعت ۱۷:۱۰ به پایان رسید.

وی از عموم مردم خواست در صورت وقوع حوادث مشابه، با اعلام دقیق موقعیت جغرافیایی، روند امدادرسانی را تسهیل کنند.