توسعه جاده ای اقلیم کردستان با حمایت ۹۰۰ میلیون دلاری بانک جهانی

به گزارش کردپرس، بانک جهانی بسته مالی ۹۰۰ میلیون دلاری برای توسعه و بازسازی جاده‌های عراق و اقلیم کردستان را تصویب کرد. این پروژه با هدف بهبود ایمنی جاده‌ها، تقویت کریدورهای ترانزیتی و تسهیل اتصال عراق به ترکیه، سوریه و اردن اجرا می‌شود.

بانک جهانی اعلام کرد هیات مدیره این نهاد یک روز پیش با تامین مالی این طرح موافقت کرده است. بر اساس این برنامه، دو کریدور اصلی جاده‌ای عراق شامل بزرگراه شمالی-جنوبی «اکسپرس‌وی ۱» از بغداد تا مرز ترکیه از مسیر اقلیم کردستان و همچنین کریدور شرقی-غربی «اکسپرس‌وی ۲» میان بغداد، سوریه و اردن توسعه و بازسازی خواهند شد.

وزارت عمران و مسکن اقلیم کردستان اعلام کرد بخشی از این پروژه شامل ۵۰ کیلومتر جاده در استان سلیمانیه و ۲۲ کیلومتر در استان دهوک خواهد بود. به گفته این وزارتخانه، سهم اقلیم کردستان از بسته مالی بانک جهانی ۸۰ میلیون دلار است؛ رقمی که پس از دیدارها و مذاکرات وزیر عمران و مسکن اقلیم، در واشنگتن نهایی شد.

بانک جهانی تاکید کرد این سرمایه‌گذاری‌ها به افزایش تاب‌آوری شبکه جاده‌ای عراق در برابر تغییرات اقلیمی، بهبود نگهداری راه‌ها و ارتقای ایمنی ترافیکی کمک می‌کند و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های حمل‌ونقل آینده فراهم خواهد کرد.

این نهاد همچنین اعلام کرد پروژه جدید می‌تواند به طور مستقیم حدود ۷.۹ میلیون نفر از ساکنان مناطق پیرامون این جاده‌ها را منتفع کند و دسترسی به بخش‌هایی مانند گردشگری، کشاورزی، خدمات درمانی و صنایع تولیدی را بهبود بخشد.

بانک جهانی در بیانیه خود یادآور شد که حدود ۹۰ درصد حمل‌ونقل در عراق از طریق جاده انجام می‌شود، اما بخش قابل توجهی از شبکه جاده‌ای این کشور همچنان در وضعیت متوسط یا نامناسب قرار دارد؛ مسئله‌ای که تجارت، دسترسی به خدمات و فرصت‌های اقتصادی را محدود کرده است.

عراق و اقلیم کردستان طی سال‌های اخیر با بحران تصادفات مرگبار جاده‌ای روبه‌رو بوده‌اند. فرسودگی راه‌ها، سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن قوانین رانندگی از مهم‌ترین عوامل تلفات جاده‌ای در این کشور عنوان می‌شود.

دولت اقلیم کردستان نیز اعلام کرده است که در دوره کابینه نهم به ریاست مسرور بارزانی، بیش از ۷۰۰ پروژه جاده‌ای در مناطق مختلف اقلیم اجرا شده است.