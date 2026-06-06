به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد که شرکت‌های نفتی خواستار دریافت تضمین‌هایی برای ازسرگیری تولید و افزایش صادرات نفت از طریق اقلیم کردستان هستند و دولت اقلیم نیز از این دیدگاه حمایت کرده است.

وی گفت هیأتی از دولت اقلیم و شرکت‌های نفتی هم‌اکنون در بغداد حضور دارند و قرار است در آغاز هفته آینده درباره جزئیات این موضوع گفت‌وگو کنند.

به گفته او، ازسرگیری فعالیت شرکت‌ها بخشی از مشکلات موجود را حل خواهد کرد، اما جایگزین حجم نفتی که پیش‌تر از جنوب عراق صادر می‌شد، نخواهد شد.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان افزود که اربیل تلاش کرده است با حمایت از دولت و نخست‌وزیر عراق، به تقویت روابط میان اقلیم کردستان و بغداد کمک کند و در این مسیر نقش خود را ایفا کرده است.

بارزانی همچنین با اشاره به درخواست مسعود بارزانی برای برگزاری نشست میان احزاب سیاسی، گفت این درخواست در جای خود بسیار مهم بوده و همه طرف‌ها باید منافع کشور را بر منافع حزبی ترجیح دهند. وی افزود: «سخنان غیرمسئولانه دیگر درد مردم را درمان نمی‌کند. همه طرف‌ها باید بر سر تأمین منافع و خواست مردم به توافق برسند؛ در حالی که ۱۸ ماه از انتخابات گذشته و هنوز نتوانسته‌ایم نتایج آن را به‌طور کامل اجرا کنیم.»

وی درباره احتمال برگزاری نشست میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نیز اظهار داشت که تاکنون هیچ تاریخی برای چنین دیداری تعیین نشده است.

نخست‌وزیر اقلیم در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد که با دولت کنونی عراق درباره ساماندهی فعالیت‌های تجاری در گذرگاه‌های مرزی به توافق برسند و تأکید کرد هیچ منطقه‌ای نمی‌تواند جایگاه و ویژگی‌های اقلیم کردستان را جایگزین کند.

بارزانی همچنین گفت دولت عراق متعهد شده است موضوع حقوق کارمندان را با هیچ پرونده دیگری گره نزند و حقوق‌ها در موعد مقرر پرداخت شود.

او در عین حال افزود عراق با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است و اقلیم کردستان می‌تواند بخشی از راه‌حل این مشکلات باشد.

وی درباره درآمدهای داخلی اقلیم نیز گفت در کابینه پیشین رقم ۱۲۰ میلیارد دینار به‌عنوان درآمد داخلی تعیین شده بود، اما این رقم هیچ مبنای واقعی نداشت.

مسرور بارزانی در پایان خواستار فعال شدن دوباره پارلمان کردستان شد و گفت پارلمان ملک هیچ حزب سیاسی نیست و نمایندگان باید به خواست رأی‌دهندگان خود احترام بگذارند و برای ازسرگیری فعالیت پارلمان بازگردند.