به گزارش کردپرس، چهلوچهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری کلانشهر استانبول (İBB) که ۴۱۴ متهم دارد و ۶۸ نفر از آنان در بازداشت به سر میبرند، در مجتمع قضایی زندان مرمره (سیلیوری) برگزار شد. اکرم اماماوغلو، شهردار برکنارشده استانبول و نامزد ریاستجمهوری حزب جمهوریخواه خلق نیز در میان متهمان این پرونده حضور دارد.
همزمانی این جلسه با روز تولد اماماوغلو باعث شد حاضران پیش از آغاز دادگاه تولد او را تبریک بگویند. با این حال، کیکی که اعضای حزب جمهوریخواه خلق برای این مناسبت به سیلیوری آورده بودند، اجازه ورود به سالن دادگاه را پیدا نکرد. به گفته اعضای حزب، از شب قبل درباره جلوگیری از ورود کیک به نیروهای ژاندارمری دستور داده شده بود.
در جریان جلسه، حسین کوکسال، از متهمان پرونده، در دفاعیات خود گفت دلیل اصلی محاکمهاش دوستی دیرینه با اکرم اماماوغلو است. او با اشاره به روابط خانوادگی چندین ساله خود با اماماوغلو اظهار داشت که وی را بیش از آنکه یک چهره سیاسی بداند، دوست و برادر خود میشناسد.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق، نیز در پیامی که به دادگاه ارسال کرد، تولد اماماوغلو را تبریک گفت. او در این پیام نوشت: «روزهای سختی را پشت سر میگذاریم، اما موفق خواهیم شد و پیروز خواهیم شد. روزی که تو را در آزادی در آغوش بگیرم دور نیست. تولدت مبارک؛ خوشحالم که دوست من هستی.»
جلسه دادگاه پس از ادامه دفاعیات متهمان پایان یافت و رسیدگی به پرونده به روز بعد موکول شد.
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