«لیلا رضایی» شاعر و هایکونویس کردستانی درگذشت

به گزارش خبرنگار کردپرس، «لیلا رضایی» نویسنده، شاعر و هایکونویس کردستانی شامگاه سه شنبه به طور ناگهانی درگذشت.

این مبتکر سبک هایکوی کُردی اهل شهرستان قروه بود که چندین کتاب شعر از او چاپ و در سال ۹۱ هم به عنوان برگزیده جایزه شعر شاملو معرفی شد.

«رضایی» عضو خانه اهل قلم ایران بود که کار خود را با شعر سپید آغاز کرد و در سال ۹۳ نخستین کتاب شعر خود را با نام «برای زنانگی های زمین» منتشر و سپس در سال ۹۴ هم دومین کتابش با نام «هایکو به زبان ساده» را به چاپ رساند.

این شاعر جوان در سال ۹۵ به عنوان جوان برتر معرفی و بعد از آن در سال ۹۶ کتاب سوم خود را با عنوان «۸۰ هایکو حوا» منتشر کرد.

«لیلا رضایی» که در جشنواره های ادبی ملی و بین المللی شرکت داشت بارها از حمایت نشدن توسط نهادهای مرتبط انتقاد کرده و نسبت به وضعیت شاعران و نویسندگان بسیار نگران بود.

مراسم ترحیم این شاعر و نویسنده جوان در روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در مسجد النبی شهرستان قروه برگزار می شود. /