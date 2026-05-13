شناسایی بیش از ٦٠ هزار چاه غیرمجاز در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری با بیان اینکه ۳۳ درصد چاه‌های استان مجهز به کنتور هوشمند هستند، افزود: در سال جاری ٣ هزار دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌ها نصب شده است در حالیکه این آمار در سال گذشته یک هزار و ۱۰۶ دستگاه کنتور بوده است.

رستگاری، کاهش برداشت آب از طریق انسداد چاه‌های غیرمجاز را یکی از مهم‌ترین اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه دانست و افزود: برداشت بی‌رویه آب، سبب کاهش بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی می‌شود لذا کنترل این چاه‌ها می‌تواند سهم بیشتری از آب را به سمت رودخانه‌های منتهی به دریاچه هدایت کند.

او همچنین با بیان اینکه لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه نقش مؤثری در روان‌سازی جریان آب و جلوگیری از هدررفت آن دارد،تصریح کرد: با پاکسازی مسیر رودخانه‌ها از رسوبات و موانع، آب حاصل از بارندگی و روان‌آب‌ها سریع‌تر و با حجم بیشتری به پیکره دریاچه منتقل می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند در بهبود تراز آبی دریاچه مؤثر باشد.

رستگاری با بیان اینکه در سال گذشته ۳۱.۱ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های استان لایروبی شد، گفت: همه ساله برنامه عملیاتی لایروبی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران ابلاغ می‌شود و تاکنون این برنامه عملیاتی لایروبی امسال ابلاغ نشده که در صورت ابلاغ، میزان مورد ابلاغی لایروبی خواهد شد.