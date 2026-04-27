ایمن سازی و استانداردسازی جاده های روستایی منجر به کاهش تصادفات می شود

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی و حمل ونقل راه های استان کردستان، گفت: با توجه به اینکه تصادفات به دلایل مختلف در راه های روستایی رو به افزایش است، باید با برنامه ریزی دقیق و بازدیدهای میدانی، دستورکارهای عملیاتی برای ایمن سازی و ارتقای کیفیت این راه ها تدوین شود.

وی به جان باختن ۴۰۴ نفر در حوادث رانندگی سال گذشته و کاهش سه درصدی کشته های جاده ای استان اشاره کرد و افزود: با اجرای طرح های کوتاه مدت و میان مدت، می توان شاهد کاهش بیشتر تصادفات در سال های آینده بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار کرد: شهرستان های بانه و کامیاران در سال گذشته با افزایش تصادفات مواجه بوده اند و نیازمند توجه ویژه و بازنگری در اولویت بندی اقدامات و تصمیمات هستند، در عین حال شهرستان های همچون بیجار، دهگلان، سروآباد و مریوان با کاهش تصادفات منجر به فوت روبه رو بوده اند که جای تقدیر دارد.

حبیبی به نقش کریدور شمال غرب- جنوب غرب در کاهش تصادفات و توسعه حمل ونقل استان اشاره کرد و ادامه داد: در دوره های گذشته و در دولت کنونی اقدامات ارزنده ای برای فعال سازی تمام قطعات کریدور انجام شده است و امیدواریم که در سال های آینده شاهد تحول و پیشرفت چشمگیری در این ابرپروژه حیاتی برای استان باشیم.

در این جلسه علاوه بر پیگیری مصوبات جلسه پیشین، موضوعات متعددی در راستای توسعه و ایمن سازی جاده های درون شهری، برون شهری و روستایی استان بررسی و تصمیمات لازم در قالب مصوبات جدید اتخاذ شد.