شاخص آسفالت راه های روستایی کردستان از میانگین کشوری ۱۰ درصد کمتر است

به گزارش کرد پرس، شریعتی میزان راه های خاکی و شنی مربوط به روستاهای بالای ۲۰ خانوار را ۱۲۲۳ کیلومتر عنوان کرد و گفت: آسفالت این راه ها نیازمند ۱۸۹ هزار میلیارد ریال اعتبار است، در حالی که در کمیته های برنامه ریزی فرمانداری های استان تنها ۹۴۷۰ میلیارد ریال معادل ۵ درصد این میزان تصویب شده که آن هم به طور کامل تخصیص نمی یابد.

وی اظهار کرد: با اعتبار فعلی، عملیات آسفالت راه های باقی مانده با احتساب بها واحد حدود ۱۶۰ میلیارد ریال برای ساخت هر کیلومتر راه روستایی، بیش از ۲۰ سال زمان خواهد برد.

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان با اشاره به عملکرد اجرایی سال جاری، افزود: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی با هزینه ای بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آماده اجرای آسفالت شده که تا کنون ۸۵.۲ کیلومتر آن آسفالت شده و ۱۵ کیلومتر دیگر در دست اقدام است.

شریعتی ادامه داد: در صورت تخصیص کامل ۹۴۷۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده استان، این اعتبار تنها برای پرداخت مطالبات پیمانکاران کفایت می کند و برای تکمیل ۱۳۲ کیلومتر راه روستایی در دست اجرا، حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار مازاد نیاز است.

وی یادآور شد: استان کردستان با وجود محدودیت های اعتباری، در تلاش است با برنامه ریزی هدفمند و استفاده از ظرفیت های ملی و استانی، روند بهسازی و آسفالت راه های روستایی را تسریع کرده و سطح برخورداری روستانشینان از شبکه ایمن و پایدار را به میانگین کشوری نزدیک کند.