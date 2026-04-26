رباینده دختر ۶ ساله سقزی در کمتر از ۱۰ ساعت دستگیر شد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ پیروزی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در پی اعلام وقوع خبر آدم ربایی و آزار و اذیت جنسی یک دختربچه شش ساله در شهر صاحب (سقز) در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ باتوجه به حساسیت موضوع و به جهت پیشگیری از هرگونه تبعات آتی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ضمن انجام هماهنگی لازم با مقام قضایی و عزیمت ماموران به محل وقوع جرم و استماع اظهارات فرد بزه دیده وی اینگونه عنوان داشته؛ برای خرید لوازم به سوپر مارکت محله از منزل خارج شدم که در همین اثنا یک نفر مرد میانسال تقریبا ۵۰ ساله با یک دستگاه خودروی شاسی بلند، بنده را سوار خودرو کرده و پس از آزار و اذیت، در داخل شهر صاحب رها کرده و متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سقز افزود: بلافاصله اکیپ تخصصی پلیس آگاهی شهرستان نسبت به بررسی و پایش آنلاین محورهای مواصلاتی و بهره گیری از ظرفیت های اطلاعاتی و تدابیر عملیاتی طرح ریزی شده با گذشت کمتر از ۱۰ ساعت از وقوع جرم، راننده و خودرو موردنظر در یک عملیات غافلگیرانه دستگیری متهم با دستور و هماهنگی مقام قضایی در محل سکونت خویش در یکی از شهرستان های مجاور انجام شد.

سرهنگ پیروزی ادامه داد: به جهت تکمیل تحقیقات فوراً متهم به پلیس آگاهی سقز تحویل شد که با انجام تحقیقات فنی و پلیسی نهایتاً متهم به بزه انتسابی معترف و با تحویل وی به مقام قضایی با قرار موقت بازداشت روانه زندان سقز شد.