واژگونی تانکر حامل مواد سوختی در محور سقز–مریوان

به گزارش کرد پرس، رییس سازمان آتش نشانی سقز در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: شامگاه شنبه یک دستگاه تانکر حامل مواد سوختی در محور سقز به مریوان و در محدوده روستای خورده لوکی دچار حادثه شد.

بهزاد رشیدی افزود: این تانکر که حامل حدود ۳۰ هزار لیتر نفتا بود، در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری محور سقز–مریوان به دلیل عدم کنترل واژگون شد که در پی آن، یکی از سرنشینان جان خود را از دست داد و راننده نیز دچار مصدومیت شد.

رییس سازمان آتش نشانی سقز با بیان اینکه این حادثه حوالی ساعت ۲۳ رخ داد و بلافاصله نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند، اظهار کرد: با حضور تیم های امدادی، عملیات ایمن سازی مسیر، رهاسازی مصدوم و انتقال فوتی انجام شد و از گسترش خطرات احتمالی جلوگیری به عمل آمد.

رشیدی ادامه داد: به دنبال واژگونی تانکر، مواد سوختی در سطح جاده پخش شده بود که با اقدام به موقع نیروهای عملیاتی، عملیات پاکسازی و معدوم سازی مواد انجام شد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در حمل مواد سوختی، یادآور شد: بررسی علت دقیق وقوع این حادثه در دست اقدام است.