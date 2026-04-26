کارگردان و کارفرمایان دو ضلع مهم در تداوم چرخه تولید هستند

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در آیین گرامیداشت هفته کار و کارگر و نواخته شدن زنگ کار و تجلیل از کارگران و کارفرمایان، گفت: تقویت سه جانبه کار، تولید و مدیریت؛ راهبرد توسعه اقتصادی در کردستان است.

وی با اشاره به جایگاه محوری نیروی کار و سرمایه گذاران در فرآیند تولید، اظهار کرد: کارگران و کارفرمایان به عنوان دو ضلع اصلی اقتصاد، نقشی تعیین کننده در پویایی و تداوم چرخه تولید دارند و توجه به نیازهای این دو گروه، از اولویت های مدیریت اقتصادی استان است.

معاون امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت صیانت از نیروی کار، افزود: ایجاد بسترهای مناسب برای تأمین امنیت شغلی و ارتقای سلامت کارگران، از جمله محورهای اساسی برنامه های اقتصادی در کردستان به شمار می رود و باید با جدیت دنبال شود.

ازهاری با اشاره به اهمیت بهبود شرایط محیط های کاری، ادامه داد: توسعه آموزش های مهارتی، ارتقای استانداردهای ایمنی و به روزرسانی زیرساخت های محیط کار، از الزامات حرکت به سمت تولید پایدار است و کارفرمایان باید در این مسیر، اصول ایمنی را به طور کامل رعایت کنند.

وی تعامل و هم افزایی میان کارگران، کارفرمایان و مدیران را از عوامل کلیدی در ارتقای بهره وری عنوان کرد و یادآور شد: تقویت این همکاری سه جانبه، زمینه ساز افزایش راندمان تولید و تحقق اهداف اقتصادی در سطح استان خواهد بود.

در این مراسم از کارگران نمونه استان تجلیل شد.