اجرای بیش از ۷ هزار سازه آبخیزداری در کردستان طی سه دهه

به گزارش کرد پرس، عارف بهمنی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: این سازه ها با اعتباری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در قالب اقدامات اصلاحی آبخیزداری برای کنترل رواناب های سطحی و رسوبات ناشی از فرسایش اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سال گذشته، افزود: در سال گذشته نیز در ۹ حوضه آبخیز استان، مجموعه ای از طرح های آبخیزداری با اعتباری بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال اجرا و به بهره برداری رسید.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی کردستان درباره اهداف این طرح ها، اظهار کرد: اجرای پروژه های آبخیزداری اهداف چندمنظوره ای از جمله نگهداشت رسوب، افزایش زمان تمرکز حوضه ها، مدیریت رواناب، تغذیه منابع آب زیرزمینی و اصلاح مسیر آبراهه ها را دنبال می کند.

بهمنی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان، ادامه داد: با وجود اینکه کردستان از استان های پربارش کشور است و حدود هفت درصد منابع آبی کشور را در اختیار دارد، اما به دلیل کاهش بارندگی و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی، برخی آبخوان ها به ویژه در شرق استان با افت مواجه شده اند.

وی این وضعیت را زنگ خطری برای آینده منابع آبی دانست و تاکید کرد: اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری می تواند در کوتاه مدت و بلندمدت نقش مؤثری در جبران این روند و تقویت منابع آبی داشته باشد.

معاون آبخیزداری کردستان در خصوص مشارکت مردمی نیز بیان کرد: به دلیل شرایط اقتصادی، امکان مشارکت مالی مردم محدود است، اما انتظار می رود جوامع محلی در نگهداری و صیانت از این سازه ها همکاری لازم را داشته باشند.