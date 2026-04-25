کردستان در آستانه ورود سامانه بارشی؛ ناپایداری ها از یکشنبه آغاز می شود

به گزارش کرد پرس، بر اساس این پیش بینی ها، امروز جو استان نسبتاً آرام است و اگرچه در برخی ساعات وزش باد رخ می دهد، اما پدیده غالب، پایداری نسبی خواهد بود و تنها در نقاطی محدود احتمال بارش های پراکنده دور از انتظار نیست.

از صبح یکشنبه با ورود امواج بارشی، شرایط تغییر کرده و به تدریج افزایش ابر، وزش باد در برخی ساعات به صورت شدید، مه گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق مختلف استان آغاز می شود. این وضعیت تا بعدازظهر چهارشنبه تداوم خواهد داشت و در این بازه زمانی، بارش های رگباری، وقوع رعد و برق و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ پیش بینی می شود.

در مناطق مرتفع و گردنه ها نیز شرایط برای بارش برف مهیا خواهد بود؛ پدیده ای که می تواند تردد در این مسیرها را با اختلال همراه کند. همچنین شدت فعالیت این سامانه در نیمه جنوبی و نواحی غربی استان بیشتر برآورد شده و شهرهایی مانند مریوان، سروآباد، بانه، کامیاران، سنندج، قروه، دهگلان و سقز بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند پذیرفت.

با توجه به ماهیت رگباری بارش ها، احتمال آبگرفتگی معابر شهری و روستایی و نیز طغیان مسیل ها در برخی نقاط وجود دارد؛ موضوعی که ضرورت آمادگی دستگاه های خدمات رسان و توجه شهروندان به هشدارهای ایمنی را دوچندان می کند.

در عین حال، روند دمایی استان تا پیش از ورود کامل سامانه، افزایشی خواهد بود و میانگین دمای شبانه روزی امروز و فردا نسبت به روزهای گذشته اندکی افزایش می یابد، اما با آغاز ناپایداری ها، تغییرات دمایی نیز دور از انتظار نخواهد بود.