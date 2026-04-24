به گزارش کرد پرس، امیر قادری در سفر یکروزه به مریوان و در نشست با مسئولان این شهرستان، با بررسی آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، گفت: تسریع در اجرای طرحهای راهسازی و رفع موانع موجود، از اولویتهای اصلی این اداره کل است.
وی با اشاره به پروژه نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: تأمین زمین مناسب برای اجرای این طرح، نیازمند اقدامات جدی و هماهنگی بین دستگاههای مختلف است.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین با تأکید بر توجه به بافتهای فرسوده، افزود: بهسازی و بازآفرینی محلات کمبرخوردار، بهویژه با تأکید بر تأمین سرانههای آموزشی، از برنامههای مهم وزارت راه و شهرسازی است که با تأمین منابع لازم دنبال خواهد شد.
قادری در ادامه از روند اجرای پروژههای مختلف بازدید کرد و ادامه داد: پروژههایی مانند تقاطع غیرهمسطح سهراهی مریوان، واریانت گردنه خروسه، محور کامیاران-مریوان و بهسازی ورودیهای روستایی، از طرحهای مهم در دست اجرا هستند.
وی همچنین از طرحهای مسکن از جمله پروژههای ۲۰ واحدی روژمان، ۷۶ واحدی شهرک اوراز و اراضی الحاقی کلین کبود بازدید کرد و بر تسریع در تکمیل این پروژهها تأکید کرد.
