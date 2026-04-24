به گزارش کرد پرس، رحیمی در جریان سفر به این شهرستان مرزی و در نشست با مسئولان محلی، با اشاره به پیامدهای جنگ ۴۰ روزه اخیر، گفت: بررسیهای میدانی نشان میدهد با وجود فشارهای ناشی از شرایط جنگی، روند خدماترسانی و اجرای پروژههای عمرانی در مریوان متوقف نشده است.
فرماندار مریوان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت شهرستان، اظهار کرد: اعتماد عمومی به دولت و تعامل سازنده مدیران، از شکلگیری تنشهای اجتماعی جلوگیری کرده و کردستان را در زمره استانهای کمتنش کشور قرار داده است.
نژاد جهانی با اشاره به خسارتهای جنگ، افزود: در این مدت ۲۹ نفر از نیروهای نظامی و غیرنظامی شهرستان به شهادت رسیدند و مریوان در دو محور هدف بمباران قرار گرفت، اما مرز رسمی باشماق حتی یک روز هم تعطیل نشد.
وی ادامه داد: در دوره جنگ، بیش از ۱۳ هزار تردد ورودی و خروجی ثبت شد و ۱۴۸ هزار کامیون از مرز خارج شدند که درآمدی بیش از چهار میلیارد دلار برای کشور به همراه داشت.
فرماندار مریوان مجموع خسارتهای وارد شده را بیش از یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: ۵۲۵ واحد شهری و دو روستا دچار آسیب مستقیم شدند و حدود ۲۵۰ میلیارد تومان نیز به زیرساختهای شهری خسارت وارد شده است.
جهانی با اشاره به چالشهای حوزه راه، بیان کرد: تنها ۴۲ درصد راههای روستایی آسفالته است و محورهای سنندج-مریوان، مریوان-باشماق و مریوان-دیواندره نیازمند ارتقای فوری هستند.
به گفته وی، مسیر ۱۷ کیلومتری مرز باشماق از محورهای حادثهخیز کشور است که سالانه حدود ۱۴ فوتی دارد و چهاربانده شدن آن ضروری است.
بازرس ویژه رئیسجمهور در ادامه این سفر از گمرک باشماق، دریاچه زریبار، بیمارستان فجر و برخی زیرساختهای خدماتی و عمرانی بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این بخشها قرار گرفت.
نظر شما