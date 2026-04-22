روزنامه «کردستان» نقش برجسته و تعیینکنندهای در احیای اندیشه ملی، تقویت مبارزات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کردها ایفا کرد و به عاملی مهم در توسعه حرفهای روزنامهنگاری تبدیل شد. این امر تأثیر مستقیمی بر پیشرفت حوزههای ادبی و فرهنگی کردی داشت و به عنوان بستری مهم برای زنده نگهداشتن زبان و ادبیات کردی و حفاظت از آن در برابر نابودی عمل کرد.
در محتوای مطالب خود نیز بار دیگر بیانگر احساسات ملی و هویتخواهی کردها بود و بر صلح، برادری و همزیستی میاد کردها و دیگر ملتهای منطقه تأکید میکرد. میتوان گفت روزنامه «کردستان» افزون بر آنکه صدای مطالبات و حقوق مشروع کردها بود، حامل پیامی روشن از انساندوستی، دوستی، صلحطلبی و همزیستی نیز به شمار میرفت.
همچنین در سالهای پیش از قیام ۱۹۹۱، فعالیت روزنامهنگاری کردی بهطور کامل زیر فشار و سرکوب رژیمهای حاکم قرار داشت. از اینرو، امروز و پس از ۱۲۸ سال، با نهایت احترام و وفاداری به آرامگاه مقداد مدحت بدرخان، نخستین سردبیر این روزنامه، و تمامی اهل قلم آن کاروان پرافتخار درود میفرستم.
امروزه نیز با وجود نظام نوین چاپ و پیشرفتهای فناوری رسانهای، کرد در سراسر جهان با افتخار صاحب صدها شبکه تلویزیونی، نهاد و مؤسسه رسانهای گوناگون است. مایه خرسندی است که این رسانهها گامبهگام نقش مهم و تأثیرگذاری در پیشبرد مطالبات مشروع ما و حفظ هویت کردی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی ایفا کردهاند و با احساس مسئولیت و توجه به منافع عمومی در مراحل مختلف عمل کردهاند.
جدیدترین نمونه آن نیز نقش رسانهها، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای در افزایش آگاهی بهداشتی در مواجهه با همهگیری ویروس کرونا بود که سراسر جهان را درگیر کرده بود.
بدین مناسبت، تبریک خود را به تمامی نهادهای رسانهای و فعالان این حوزه تقدیم میکنم و روز روزنامهنگاری کردی را به آنان شادباش میگویم. شما همواره مایه افتخار و شایسته قدردانی هستید. امیدوارم کاروان روزنامهنگاری شما تداوم داشته باشد و قلمهایتان سرشار از نوآوری و اندیشههای تازه برای پیشبرد هرچه بیشتر زیرساختهای فرهنگی مردممان باشد و بهراستی به «قدرت چهارم» تبدیل شوید.
در همین راستا، از همه طرفها میخواهم فضای آزادی بیان و زمینه نقد سازنده را برای روزنامهنگاران و فعالان رسانهای گسترش دهند و هیچ مانع و محدودیتی در مسیر اندیشه و تفکر آنان ایجاد نکنند؛ بهگونهای که با مفاد و مواد قوانین مربوط به رسانه و روزنامهنگاری کردی همخوانی داشته باشد.
درود بر یاد ۱۲۸ سال روزنامهنگاری کردی، درود بر خاندان بدرخانی، و درود بر فعالان رسانه، روزنامهنگاران و رهروان این مسیر.
سعدی احمد پیرە، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان
