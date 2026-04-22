آرامش کامل در بازار برقرار است/ پروژه های عمرانی بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش کرد پرس، نژاد جهانی در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان مریوان در سال جدید، گفت: مجموعه مدیریتی شهرستان با حضور مستمر و میدانی، نقش مؤثری در مدیریت شرایط و حفظ آرامش عمومی ایفا کرده اند.

وی با قدردانی از همراهی مدیران دستگاه های اجرایی، افزود: تمامی بخش های امدادی، خدماتی، امنیتی و انتظامی به صورت فعال در صحنه حضور داشتند و با وجود برخی فضاسازی ها، آرامش در شهرستان به خوبی حفظ شد.

فرماندار مریوان اظهار کرد: فعالیت های مرزی، رفت وآمدها و امور جاری بدون وقفه در حال انجام است و پروژه های عمرانی، واحدهای تولیدی، کارخانه آرد، کشتارگاه و نانوایی ها نیز روند عادی فعالیت خود را حفظ کرده اند.

جهانی با اشاره به برخی مطالبات مردمی، ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی موظف به پاسخ گویی هستند و با هرگونه تخلف در حوزه زمین، به ویژه در منطقه کانی دینار، برخورد جدی خواهد شد.

وی با اشاره به روند توسعه زیرساخت ها در این شهرستان، یادآور شد: اجرای پروژه کمربندی مریوان با قوت ادامه دارد و برای بهبود وضعیت ترافیکی، طرح هایی مانند اجرای محدودیت تردد زوج و فرد و احداث زیرگذر در چهارراه موسک در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار مریوان تعطیلی فعالیت های آموزشی، مهارتی و ورزشی را غیرضروری دانست و تأکید کرد: این برنامه ها باید با روال عادی و بدون وقفه ادامه یابد.