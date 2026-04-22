چرای دام در مراتع آذربایجان غربی تا ۱۵ اردیبهشت ممنوع است

به گزارش کردپرس، سید نبی قائمی اظهار کرد: طبق قوانین و مقررات حفاظت و بهره برداری، دامداران تنها مجاز به ورود دام به مراتع از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه به بعد هستند و ورود پیش از موعد مقرر، مشمول جریمه‌های قانونی خواهد شد. این جریمه‌ها به ازای هر روز تعجیل در ورود دام و برای هر تعداد دام اضافه به‌صورت جداگانه اعمال می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت فراهم کردن فرصت کافی برای رشد و استحکام ریشه گیاهان تازه‌رویش، تاکید کرد: ورود زودهنگام دام، مانع از رشد مطلوب گیاهان شده و مقاومت آن‌ها را در برابر تنش‌های محیطی کاهش می‌دهد.

مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی افزود: خاک مراتع در این دوره به دلیل رطوبت بالا، بسیار آسیب‌پذیر بوده و تردد دام‌ها می‌تواند منجر به فرسایش و تخریب ساختار خاک شود. این امر به نوبه خود، نفوذ آب در خاک را مختل کرده و زمینه را برای وقوع سیلاب‌های ویرانگر فراهم می‌سازد.

قائمی همچنین به پیگرد قانونی متخلفان اشاره کرد و گفت: دامدارانی که در دو فصل چرای متوالی مرتکب تخلف ورود زودهنگام دام به مراتع شوند، در نوبت اول اخطار کتبی دریافت کرده و در صورت تکرار، پروانه چرای دام آن‌ها ابطال خواهد شد. همچنین پرونده تخلف دامداران فاقد پروانه چرای معتبر، به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

او در پایان از عموم مردم و دامداران درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه ورود زودهنگام دام به مراتع، موضوع را از طریق تلفن گویای ۱۵۰۴ به کارشناسان مربوطه اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت اتجام‌گیرد.