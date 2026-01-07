به گزارش کردپرس، درگیری‌ها و حملات نظامی در شهر حلب از بامداد امروز وارد مرحله تازه‌ای شده و محله‌های کُردنشین شیخ مقصود، اشرفیه و محله بنی‌زید حلب به‌طور گسترده هدف حملات سنگین قرار گرفته‌اند. نیروهای امنیت داخلی حلب(آسایش) اعلام کردند که گروه‌های مسلح وابسته به دولت موقت سوریه با استفاده از تانک، توپخانه سنگین، سلاح‌های نیمه‌سنگین و پهپادهای انتحاری محلات کُردنشین را هدف قرار داده‌اند؛ حملاتی که به گفته منابع محلی، بیشتر مناطق مسکونی و غیرنظامی را دربر گرفته است.

گلوله‌باران‌ها به‌صورت هم‌زمان چندین محور از جمله اطراف جاده کاستلو، محله‌های پیرامونی شیخ مقصود و اشرفیه و همچنین بخش‌هایی از بنی‌زید را شامل شد. مناطق پرجمعیتی چون میدان شهدا، محله معروف، شیقَیف، سکَن شباب، خیابان‌های ۱۵ و ۲۰ اشرفیه، مسجد حسن و مسجد بزرگ شیخ مقصود از جمله نقاطی هستند که به‌شدت آسیب دیدند. شاهدان عینی از وارد آمدن خسارات گسترده به منازل مسکونی، قطع برق و اختلال در خدمات شهری خبر دادند.



افزایش تلفات غیرنظامیان

به گفته منابع درمانی و محلی، در پی این حملات دست‌کم ۷ غیرنظامی جان خود را از دست دادند که در میان آنان زنان و کودکان نیز حضور دارند. همچنین شمار مجروحان به ۴۶ نفر افزایش یافت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. در میان مجروحان، سالمندان و کودکان نیز دیده می‌شوند که این موضوع نگرانی‌ها درباره وضعیت انسانی منطقه را تشدید کرده است.

نیروهای آسایش حلب همچنین اعلام کردند که دو تن از اعضای این نیروها در جریان درگیری‌های امروز زخمی شده‌اند. این نیروها تأکید کرده‌اند که در چارچوب «دفاع مشروع از ساکنان غیرنظامی»، به حملات پاسخ داده و موفق شده‌اند پنج تلاش برای نفوذ زمینی به محله‌های یادشده را ناکام بگذارند و در جریان این درگیری‌ها تلفات و مجروحانی نیز در میان گروه‌های مهاجم گزارش شده است.



حمله به مراکز درمانی و زیرساخت‌ها

در ادامه تشدید تنش‌ها، منابع خبری محلی گزارش دادند که بیمارستان عثمان در محله اشرفیه به‌طور مستقیم هدف گلوله‌باران قرار گرفته و در نتیجه، این مرکز درمانی از چرخه خدمات‌رسانی خارج شده است. گفته می‌شود این حمله از سوی گروه‌های مسلح وابسته به ترکیه از جمله الحمزات، الامشات، سلطان مراد و نورالدین زنگی انجام شده است. خروج این بیمارستان از مدار خدمات، فشار مضاعفی بر مراکز درمانی باقی‌مانده وارد کرده و دسترسی مجروحان به خدمات پزشکی را با مشکل جدی مواجه ساخته است.

