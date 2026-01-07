۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۲

تشدید درگیری‌ها در محله‌های کُردنشین حلب؛ دست‌کم ۷ کشته و ۴۶ زخمی

سرویس سوریه - درگیری‌ها و حملات نظامی در شهر حلب از بامداد امروز وارد مرحله تازه‌ای شد و محله‌های کُردنشین شیخ مقصود، اشرفیه به‌طور گسترده هدف حملات سنگین قرار گرفتند؛ حملاتی که به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی و آسیب جدی به زیرساخت‌های شهری انجامید.

به گزارش کردپرس، درگیری‌ها و حملات نظامی در شهر حلب از بامداد امروز وارد مرحله تازه‌ای شده و محله‌های کُردنشین شیخ مقصود، اشرفیه و محله بنی‌زید حلب به‌طور گسترده هدف حملات سنگین قرار گرفته‌اند. نیروهای امنیت داخلی حلب(آسایش) اعلام کردند که گروه‌های مسلح وابسته به دولت موقت سوریه با استفاده از تانک، توپخانه سنگین، سلاح‌های نیمه‌سنگین و پهپادهای انتحاری محلات کُردنشین را هدف قرار داده‌اند؛ حملاتی که به گفته منابع محلی، بیشتر مناطق مسکونی و غیرنظامی را دربر گرفته است.
گلوله‌باران‌ها به‌صورت هم‌زمان چندین محور از جمله اطراف جاده کاستلو، محله‌های پیرامونی شیخ مقصود و اشرفیه و همچنین بخش‌هایی از بنی‌زید را شامل شد. مناطق پرجمعیتی چون میدان شهدا، محله معروف، شیقَیف، سکَن شباب، خیابان‌های ۱۵ و ۲۰ اشرفیه، مسجد حسن و مسجد بزرگ شیخ مقصود از جمله نقاطی هستند که به‌شدت آسیب دیدند. شاهدان عینی از وارد آمدن خسارات گسترده به منازل مسکونی، قطع برق و اختلال در خدمات شهری خبر دادند.
 

افزایش تلفات غیرنظامیان
به گفته منابع درمانی و محلی، در پی این حملات دست‌کم ۷ غیرنظامی جان خود را از دست دادند که در میان آنان زنان و کودکان نیز حضور دارند. همچنین شمار مجروحان به ۴۶ نفر افزایش یافت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. در میان مجروحان، سالمندان و کودکان نیز دیده می‌شوند که این موضوع نگرانی‌ها درباره وضعیت انسانی منطقه را تشدید کرده است.
نیروهای آسایش حلب همچنین اعلام کردند که دو تن از اعضای این نیروها در جریان درگیری‌های امروز زخمی شده‌اند. این نیروها تأکید کرده‌اند که در چارچوب «دفاع مشروع از ساکنان غیرنظامی»، به حملات پاسخ داده و موفق شده‌اند پنج تلاش برای نفوذ زمینی به محله‌های یادشده را ناکام بگذارند و در جریان این درگیری‌ها تلفات و مجروحانی نیز در میان گروه‌های مهاجم گزارش شده است.
 

حمله به مراکز درمانی و زیرساخت‌ها
در ادامه تشدید تنش‌ها، منابع خبری محلی گزارش دادند که بیمارستان عثمان در محله اشرفیه به‌طور مستقیم هدف گلوله‌باران قرار گرفته و در نتیجه، این مرکز درمانی از چرخه خدمات‌رسانی خارج شده است. گفته می‌شود این حمله از سوی گروه‌های مسلح وابسته به ترکیه از جمله الحمزات، الامشات، سلطان مراد و نورالدین زنگی انجام شده است. خروج این بیمارستان از مدار خدمات، فشار مضاعفی بر مراکز درمانی باقی‌مانده وارد کرده و دسترسی مجروحان به خدمات پزشکی را با مشکل جدی مواجه ساخته است.
 

هم‌زمان گزارش‌هایی از آسیب دیدن سایر زیرساخت‌های شهری، از جمله شبکه‌های آب و برق و برخی مراکز خدماتی در محله‌های هدف حمله منتشر شد. منابع محلی می‌گویند شدت گلوله‌باران باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها ناچار به ترک خانه‌های خود شوند.
روایت‌های متناقض از میدان نبرد
در مقابل این گزارش‌ها، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که نیروهای SDF با شلیک خمپاره، محله‌هایی در غرب حلب از جمله محله السریان را هدف قرار داده‌اند و ارتش سوریه در محورهای کاستلو و شیحان در حال درگیری با این نیروهاست. سانا همچنین از ادامه آوارگی غیرنظامیان از محله شیخ مقصود خبر داده و اعلام کرد که نیروهای امنیتی و ارتش سوریه برای تأمین امنیت آوارگان و ایجاد مسیرهای امن در حال فعالیت هستند.
اعلام منطقه نظامی و منع رفت‌وآمد
در همین حال، هیئت عملیات ارتش سوریه ظهر امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه از ساعت ۳ بعدازظهر به‌عنوان «منطقه نظامی بسته» اعلام شده‌اند. بر اساس این بیانیه، منع رفت‌وآمد کامل در این دو محله اعمال خواهد شد و از شهروندان خواسته شده است از مناطق درگیری فاصله بگیرند و به هشدارهای امنیتی توجه کنند.
وضعیت انسانی نگران‌کننده
با ادامه حملات سنگین، استفاده از سلاح‌های سنگین در مناطق پرجمعیت، آسیب دیدن مراکز درمانی و افزایش آوارگی غیرنظامیان، وضعیت انسانی در محله‌های کُردنشین حلب به‌شدت نگران‌کننده توصیف می‌شود. منابع محلی و امدادی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم درگیری‌ها، شمار تلفات غیرنظامیان ممکن است افزایش یابد و بحران انسانی عمیق‌تری در این بخش از شهر حلب شکل بگیرد.

