طرح وزارت کشور عراق برای خلع سلاح شهرها طی ۲۰۲۶

به گزارش کردپرس، عباس البهادلی سخنگوی وزارت کشور عراق گفت که سقف زمانی مشخصی در چارچوب طرحهای از پیش تعیین شده برای ساماندهی سلاح و انحصار آن در دست حکومت وجود دارد.
وی اشاره کرد که تلاش زیادی برای اجرای طرح امنیت مناطقی که انحصار سلاح در آن انجام میشود، و تحویل پرونده امنیتی در سراسر استانهای عراق صورت گرفته است.
البهادلی گفت که اختیارات برعهده مدیر بخش در منطقه امنیتی خواهد بود و او است که واحدها و منابع وزارت کشور را براساس نیاز مدیریت خواهد کرد.
وی گفت که شهرها از سلاح خالی میشود و به عنوان شهرهای بدون سلاح خواهند شد.
