وصل شدن برق روستاهای کردستان تا اوایل هفته آینده

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از هفتم دی ماه و به دنبال شرایط جوی شدید، به ویژه در شهرستان های بانه و سقز، شبکه توزیع برق استان دچار آسیب شد و در مجموع ۳۲۶ روستا با قطعی برق مواجه شدند.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۲۶۶ روستا در شهرستان بانه و ۶۰ روستا در شهرستان سقز قرار داشتند که بخشی از روستاهای بانه شامل روستاهای کم جمعیت موسوم به «کوخ» بوده اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اظهار کرد: همزمان، در برخی شهرستان های دیگر از جمله مریوان، دیواندره و بیجار نیز مشکلاتی گزارش شد، اما شهر سنندج به دلیل آمادگی قبلی و اجرای تمهیدات پیشگیرانه، خاموشی گسترده ای نداشت و قطعی ها محدود و چندساعته بود.

سلطانی با اشاره به آسیب های گسترده وارده به شبکه برق، از بسیج کامل امکانات اجرایی، اعزام اکیپ های عملیاتی از شهرستان های سنندج و کامیاران، استفاده از ظرفیت انجمن صنفی پیمانکاران و تلاش شبانه روزی نیروهای اجرایی در بانه و سقز خبر داد و ادامه داد: این اقدامات موجب شد عملیات رفع خاموشی ها با سرعت بیشتری ساماندهی شود.

وی یادآور شد: تاکنون برق ۱۵۴ روستا و کوخ به طور کامل وصل شده و ۱۷۲ روستا همچنان در انتظار رفع مشکل هستند که بخش عمده آن ها در شهرستان بانه و حدود ۲۰ روستا در شهرستان سقز قرار دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بیان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده، در صورت مساعد بودن شرایط جوی، مشکل برق تمامی روستاهای باقی مانده تا زمان اعلام شده برطرف خواهد شد و اکیپ های عملیاتی به محل های استقرار خود بازمی گردند.