۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۵

وصل شدن برق روستاهای کردستان تا اوایل هفته آینده

وصل شدن برق روستاهای کردستان تا اوایل هفته آینده

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: با وجود خسارت های گسترده ناشی از بارش بی سابقه برف و کولاک در روزهای اخیر، روند ترمیم شبکه توزیع برق شتاب گرفته و در صورت تشدید نشدن موج بارشی جدید، برق تمامی روستاهای استان حداکثر تا روز شنبه ۱۳ دی یا نهایتاً اوایل ظهر یکشنبه برقرار خواهد شد.

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از هفتم دی ماه و به دنبال شرایط جوی شدید، به ویژه در شهرستان های بانه و سقز، شبکه توزیع برق استان دچار آسیب شد و در مجموع ۳۲۶ روستا با قطعی برق مواجه شدند.

وی افزود: از این تعداد، حدود ۲۶۶ روستا در شهرستان بانه و ۶۰ روستا در شهرستان سقز قرار داشتند که بخشی از روستاهای بانه شامل روستاهای کم جمعیت موسوم به «کوخ» بوده اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اظهار کرد: همزمان، در برخی شهرستان های دیگر از جمله مریوان، دیواندره و بیجار نیز مشکلاتی گزارش شد، اما شهر سنندج به دلیل آمادگی قبلی و اجرای تمهیدات پیشگیرانه، خاموشی گسترده ای نداشت و قطعی ها محدود و چندساعته بود.

سلطانی با اشاره به آسیب های گسترده وارده به شبکه برق، از بسیج کامل امکانات اجرایی، اعزام اکیپ های عملیاتی از شهرستان های سنندج و کامیاران، استفاده از ظرفیت انجمن صنفی پیمانکاران و تلاش شبانه روزی نیروهای اجرایی در بانه و سقز خبر داد و ادامه داد: این اقدامات موجب شد عملیات رفع خاموشی ها با سرعت بیشتری ساماندهی شود.

وی یادآور شد: تاکنون برق ۱۵۴ روستا و کوخ به طور کامل وصل شده و ۱۷۲ روستا همچنان در انتظار رفع مشکل هستند که بخش عمده آن ها در شهرستان بانه و حدود ۲۰ روستا در شهرستان سقز قرار دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بیان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده، در صورت مساعد بودن شرایط جوی، مشکل برق تمامی روستاهای باقی مانده تا زمان اعلام شده برطرف خواهد شد و اکیپ های عملیاتی به محل های استقرار خود بازمی گردند.

کد مطلب 2792307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha