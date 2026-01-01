تداوم کامل سوخت رسانی در کردستان با وجود شرایط سخت جوی

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: چند روز پیش از صدور هشدارهای هواشناسی، جلسه مدیریت بحران در سطح منطقه برگزار و تمهیدات لازم برای ذخیره سازی و توزیع فرآورده های نفتی در شهرستان ها اتخاذ شد و در همین راستا، سوخت به میزان کافی، به ویژه بنزین، در تمامی مجاری عرضه تأمین و تخصیص داده شد.

وی اظهار کرد: شهرستان های سقز و مریوان که در روزهای اخیر با شرایط جوی دشوارتری مواجه بودند، نیز بدون هیچ گونه وقفه ای خدمات سوخت رسانی دریافت کردند و تمامی جایگاه های عرضه سوخت، از جمله جایگاه های CNG، به صورت شبانه روزی فعال بوده و در طول این مدت هیچ گزارشی از کمبود یا قطعی فرآورده های نفتی ثبت نشده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان افزود: همچنین با توجه به احتمال بروز مشکلات در تأمین برخی حامل های انرژی، فرآورده هایی مانند نفت سفید و گاز مایع به صورت پیشگیرانه در شهرستان ها تأمین شد تا در صورت نیاز، در اختیار مردم قرار گیرد.

حمه حسنی ادامه داد: در شهرستان هایی نظیر بانه که با قطعی گسترده برق روبه رو بودند، سوخت مورد نیاز دیزل ژنراتورها، صنایع، مصرف کنندگان حساس و واحدهای مرغداری نیز به طور کامل تأمین شد.

وی تأکید کرد: از ابتدای شرایط جوی اخیر تاکنون، در حوزه تأمین و توزیع فرآورده های نفتی در استان هیچ گونه وقفه یا خللی وجود نداشته و سوخت رسانی به شکل پایدار ادامه یافته است.