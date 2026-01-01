قطع ارتباط مخابراتی ۱۰۳ روستای کردستان بر اثر بارش برف و کولاک

به گزارش کرد پرس، آرام حیدری در گفت و گو با خبرنگاران، از مجموع ۱۸۹ روستای دچار قطعی ارتباط، ۱۶ روستا به دلیل قطع فیبر نوری هوایی و خرابی یونیت های مخابراتی و ۱۷۳ روستا به علت قطعی جریان برق دچار اختلال شده بودند و این مشکلات عمدتاً در شهرستان های بانه و سقز و همزمان با قطعی گسترده برق رخ داده است.

وی اظهار کرد: با تأمین دیزل ژنراتور سیار و موتور برق، ارتباط مخابراتی هشت روستا به صورت موقت برقرار شد و ۶۹ روستا نیز با اتصال مجدد به برق سراسری به شبکه ارتباطی بازگشتند و همچنین از طریق ترمیم تیرهای برق و رفع قطعی فیبر هوایی، ارتباط مخابراتی ۹ روستای دیگر نیز برقرار شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان افزود: در این مدت، از پنجم دی ماه تاکنون، ۷۰ نفر در قالب ۳۵ اکیپ نگهداری، با انجام ۸۰ عملیات اجرایی در مناطق مختلف استان، مشغول رفع خرابی های ارتباطی بوده اند.

حیدری تأکید کرد این تلاش ها تا بازگشت کامل ارتباطات مخابراتی در تمامی روستاهای استان ادامه خواهد داشت.