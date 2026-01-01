به گزارش کردپرس، کمیته دفاع از آزادی روزنامهنگاران در گزارشی اعلام کرد که آزادی فعالیت روزنامهنگاران در عراق در طول سال ۲۰۲۵ با افت قابل توجهی مواجه شده و تغییر در راهبردهای محدودسازی فعالیت رسانهای و افزایش موارد نقض آزادیهای روزنامهنگاری بهطور محسوسی مشاهده شده است؛ بهگونهای که این روند در ماه فوریه سال گذشته به اوج خود رسیده است.
این کمیته در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی روزنامهنگاری در عراق تأکید کرده است که محدودیتها رو به افزایش بوده و تلاشهایی جدی برای کاهش هرچه بیشتر سطح آزادی رسانهای در کشوری صورت میگیرد که آزادی مطبوعات در آن اساساً نیز وضعیت مناسبی نداشته است؛ موضوعی که بهشدت نگرانکننده ارزیابی میشود.
بر اساس این گزارش، سال ۲۰۲۵ شاهد تغییراتی در راهبردهای سرکوب علیه روزنامهنگاران و تمامی رسانهها بوده است؛ روندی که بر میراثی سرکوبگرانه متکی است که ریشه در قوانین دوران دیکتاتوری و گرایشهای اقتدارگرایانه دارد و از طریق قوانین و تصمیمهایی اعمال میشود که با قانون اساسی در تعارض هستند.
کمیته دفاع از آزادی روزنامهنگاران آمار موارد نقض آزادی رسانهای را به شرح زیر اعلام کرده است:
-
بازداشت و دستگیری: ۳۴ مورد
-
ممانعت از پوشش خبری: ۵۳ مورد
-
ضربوشتم و جلوگیری از انجام کار حرفهای: ۲۲ مورد
-
شکایتهای قضایی بر پایه فعالیت روزنامهنگاری: ۲۸ مورد
-
تهدید و ارعاب: ۷ مورد
-
قتل و اقدام به ترور: ۲ مورد
-
توقف پخش رسانهای: ۴ مورد
-
تخلفات کمیسیون رسانه و ارتباطات: ۲۱ مورد
-
سایر موارد: ۱۱ مورد
این کمیته بار دیگر تأکید کرده است که بیشترین موارد نقض در ماه فوریه ثبت شده و پس از آن ماه جولای در رتبه بعدی قرار دارد.
در سطح استانها نیز بغداد با ثبت ۶۲ مورد در صدر فهرست استانهایی قرار دارد که بیشترین موارد نقض آزادی روزنامهنگاری در آنها گزارش شده است؛ پس از بغداد، سلیمانیه با ۲۲ مورد و سپس بصره با ۱۹ مورد قرار دارند.
