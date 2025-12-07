به گزارش کردپرس، بر اساس آمار دراومیدیا درباره دوره‌های پارلمان اقلیم کردستان، روند تشکیل دولت طی دوره‌های مختلف همواره با تأخیر همراه بوده، اما در دوره ششم این تأخیر به بالاترین سطح خود رسیده و به یک رکورد بی‌سابقه تبدیل شده است.

طبق این آمار، در دوره نخست پارلمان اقلیم کردستان که در ۱۹ مه ۱۹۹۲ آغاز شد، دولت پس از ۴۶ روز تشکیل شد.

در دوره دوم (۳۰ ژانویه ۲۰۰۵)، روند تشکیل دولت ۹۷ روز به طول انجامید.

دوره سوم پارلمان که از ۲۵ جولای ۲۰۰۹ آغاز شد، با ۹۵ روز تأخیر در تشکیل دولت همراه بود.

در دوره چهارم (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳)، این زمان به شکل قابل توجهی افزایش یافت و دولت پس از ۲۶۴ روز تشکیل شد.

دوره پنجم پارلمان نیز که از ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ آغاز شد، با ۲۸۳ روز انتظار برای تشکیل کابینه همراه بود.

اما در دوره ششم پارلمان اقلیم کردستان که از ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شده، روند تشکیل دولت تاکنون به ۴۰۸ روز رسیده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است؛ آماری که طولانی‌ترین تأخیر در تاریخ تشکیل دولت‌های اقلیم کردستان به شمار می‌رود.

افزایش مداوم مدت‌زمان تشکیل دولت در دوره‌های اخیر، بار دیگر بحث اختلافات سیاسی، پیچیدگی روند مذاکرات میان احزاب و تأثیر این وضعیت بر ثبات اداری و خدمات‌رسانی در اقلیم کردستان را به کانون توجه افکار عمومی و ناظران سیاسی بازگردانده است.