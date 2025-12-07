دستگیری ۲ کلاهبردار سابقه دار با ترفند «رسیدساز جعلی» در سنندج

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی با اعلام این خبر به خبرنگاران، گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان سنندجی مبنی بر کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای جعلی انتقال وجه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، شیوه و شیوه اجرای جرم را شناسایی کرده و در نهایت موفق شدند هر ۲ متهم سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه متهمان پس از بازداشت به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده اند، اظهار کرد: این افراد با رسیدساز جعلی اقدام به خرید طلا، جواهرات، تجهیزات ساختمانی و سایر اقلام کرده اند.

سردار الهی ارزش اموال کلاهبرداری شده را ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: پرونده متهمان تشکیل و برای ادامه رسیدگی به مراجع قضایی تحویل شده است.