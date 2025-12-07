۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۰

دستگیری ۲ کلاهبردار سابقه دار با ترفند «رسیدساز جعلی» در سنندج

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی کردستان از دستگیری ۲ متهم سابقه دار در سنندج خبر داد که با استفاده از ترفند «رسیدساز جعلی» اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند.

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی با اعلام این خبر به خبرنگاران، گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان سنندجی مبنی بر کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای جعلی انتقال وجه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، شیوه و شیوه اجرای جرم را شناسایی کرده و در نهایت موفق شدند هر ۲ متهم سابقه دار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه متهمان پس از بازداشت به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرده اند، اظهار کرد: این افراد با رسیدساز جعلی اقدام به خرید طلا، جواهرات، تجهیزات ساختمانی و سایر اقلام کرده اند.

سردار الهی ارزش اموال کلاهبرداری شده را ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: پرونده متهمان تشکیل و برای ادامه رسیدگی به مراجع قضایی تحویل شده است.

