به گزارش کردپرس، وزارتخانه‌های منابع طبیعی و برق اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کردند که بخش عمده‌ای از مشکلات فنی شرکت داناگاز برطرف شده و به محض آغاز انتقال گاز طبیعی به نیروگاه‌های برق، شهروندان اقلیم کردستان در جریان روند کار قرار خواهند گرفت.

در این بیانیه آمده است که امروز تیم مشترکی از دو وزارتخانه، به سرپرستی معاونان وزارت منابع طبیعی و وزارت برق و با حضور مدیران کل دفتر وزارتخانه‌ها، تولید برق، کنترل برق اقلیم و مشاور اقتصادی، به همراه مسئولان شرکت داناگاز مشغول رفع مشکلات فنی تولید بودند؛ مشکلاتی که بخش زیادی از آنها به مرحله حل و فصل رسیده‌اند تا روند تولید گاز طبیعی برای نیروگاه‌های برق هرچه سریع‌تر ازسر گرفته شود.

این دو وزارتخانه تأکید کرده‌اند که با آغاز تولید گاز، انتقال آن مستقیماً به نیروگاه‌ها انجام خواهد شد و شهروندان اقلیم کردستان در هر مرحله از پیشرفت این روند، به‌صورت شفاف مطلع خواهند شد.