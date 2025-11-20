تعیین تکلیف سهم دولت در پروژه مجتمع «بانتا آبیدر» سنندج

به گزارش کرد پرس، این جلسه با موضوع تعیین تکلیف سهم دولت در پروژه بانتا آبیدر سنندج با حضور رئیس کل دادگستری استان کردستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان،بازرس کل استان، معاونین استاندار کردستان و جمعی از مدیران عالی استان در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.

حجت الاسلام سیدحسین حسینی در این جلسه اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در راستای توسعه استان با هم افزایی و همراهی با دستگاه اجرایی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

وی افزود: حمایت از تولید و اشتغال یک ضرورت بسیار مهم است و اولویت نخست کشور به شمار می‌رود و بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه ، اولویت نخست کشور، مسائل اقتصادی و معیشت مردم است و بر این مبنا تمامی مجموعه‌ها در کنار اجرای همه وظایف ذاتی خود باید به موضوع حمایت از تولید و اقتصاد نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

حجت الاسلام حسینی بر پیگیری موثر مصوبات این جلسات تاکید کرد و ادامه داد: در این جلسه، مصوبات اجرا نشده تمامی کارگروه های مربوطه و یا مشکلات غیرقابل طرح در آن کارگروه ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در خصوص آنها اتخاذ تصمیم صورت می گیرد.

رئیس کارگروه حل مشکلات و معضلات کلان استان، یادآور شد: مقرر شد تا مالک این پروژه ۲۴ درصد از سهم دولت (اعم از مسکونی، تجاری و پارکینگ) را از ابتدای بهره برداری این مجتمع را پرداخت کند.

حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: با تعیین تکلیف این موضوع، از ورود پرونده های متعددی به دادگستری جلوگیری شد.

وی همچنین بر تشکیل پرونده قضایی و پیگیری ترک فعل مدیران وقت در عدم وصول حقوقات دولتی در این پروژه تاکید کرد.

عیسی هواسی بازرس کل استان نیز در این جلسه بیان کرد: در این جلسه با هم افزایی میان دستگاه های مختلف اجرایی، قضایی و نظارتی از تمامی ظرفیت های قانونی در جهت توسعه استان استفاده می شود.