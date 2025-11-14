ادغام نیروهای کرد در ارتش سوریه نباید به انحلال و خلع سلاح منجر شود

به گزارش کردپرس، صالح مسلم، از مقامات ارشد کرد سوریه گفتوگو با رسانه آمارگی با ابراز نگرانی نسبت به طرح ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش سوریه گفت این روند بهجای مشارکت، میتواند «به انحلال و خلع سلاح نیروهای محلی» منجر شود.
او تأکید کرد: «هدف این نوع ادغام، از بین بردن SDF و مجبور کردن ما به تحویل سلاحهاست. اگر سلاح نداشته باشیم، کاملاً بیدفاع میمانیم.»
مسلم با اشاره به نقش SDF در مقابله با داعش و حفاظت از بیش از ۵۰ هزار عضو و خانوادههای داعش در اردوگاههای شمالشرق سوریه افزود که توقف اخیر حملات پهپادی ترکیه نتیجه «فشار آمریکا و روند صلح میان PKK و ترکیه» بوده است.
او گفت با وجود برخی «توافقات لفظی» از سوی دمشق برای حفظ نیروهای محلی و حتی ادامه فعالیت یگانهای مدافع زن (YPJ)، اعتماد کامل وجود ندارد و به عبارتی، «ادغام نباید به معنای هضم و جذب ما باشد. ما قرار نیست در ارتش سوریه حل شویم.»
مسلم همچنین از حمایت آمریکا از رئیسجمهور جدید سوریه، احمد الشرع، انتقاد کرد و گفت: «آمریکا روی شخص الشرع حساب باز کرده، نه روی ایدئولوژی او. برای مقابله با روسیه و برخی دیگر کشورها به او نیاز دارند و به همین دلیل او را مشروعیت بخشیدند.»
او هشدار داد که گروههای جهادی متحد سابق الشرع از چرخش سیاسی او ناراضیاند و احتمال درگیری میان آنها وجود دارد و افزود: «الشرع بدون SDF موفق نخواهد شد.»
درخصوص تغییر موضع اخیر ترکیه نسبت به طرح ادغام SDF، مسلم گفت: «ترکیه اینبار منطق آمریکا را پذیرفته، که با دیدگاه ما نیز همسوست: ادغام با معیارهای ما، نه ادغام برای انحلال. اما باید دید این موضع چقدر پایدار است.»
اصلیترین شرط سیاسی کردها همچنان تمرکززدایی است. مسلم در اینباره گفت: «تمرکززدایی به معنای جدایی نیست. نام آن مهم نیست، مهم مشارکت در قدرت است.»
او هشدار داد که در صورت نبود توافق واقعی میان دولت دمشق با کردها و سایر گروهها، روند کنونی میتواند به «دور جدیدی از درگیری و سرکوب» منجر شود و «اگر توافقی واقعی به دست نیاید، الشرع از حمایت ترامپ برای تحمیل شروط خود استفاده خواهد کرد.»
