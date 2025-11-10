تحرکات فشرده نیروهای ائتلاف و کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش های دیدهبان حقوق بشر سوریه ، یک کاروان شامل نیروهای ائتلاف بینالمللی، نمایندگان هلالاحمر و شماری از کارکنان پیشین ایستگاه آبی «علوک» به همراه تیمی از سازمان ملل متحد، از این ایستگاه در شرق رأسالعین در منطقه موسوم به «چشمه صلح» بازدید کردند. کاروان پس از عبور از خط تماس میان مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه و نیروهای تحت حمایت ترکیه، از وضعیت ایستگاه بازدید کرد، اما هیچ اقدامی برای تعمیر یا راهاندازی مجدد آن انجام نداد.
در استان دیرالزور نیز گشتهای ائتلاف بینالمللی در چندین روستا و شهر شرق این استان تا مناطق مرزی با عراق مستقر شدند. نیروهای ائتلاف از بیمارستان الشحیل بازدید کرده و از برخی مقرهای نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه در نزدیکی کرانه رود فرات بازرسی به عمل آوردند. این تحرکات با پرواز بالگردها و جنگندههای ائتلاف همراه بوده و بخشی از گشتهای میدانی منظم برای ارزیابی وضعیت امنیتی و نظامی در مناطق شرق فرات عنوان شده است.
به گفته منابع محلی، یک گشت ششخودرویی ائتلاف نیز در شهر الشحیل انجام شد تا وضعیت امنیتی منطقه و پیرامون آن را رصد کند. این تحرکات در حالی صورت میگیرد که نشانههایی از تنش و تحرکات متقابل در امتداد خطوط تماس میان نیروهای دموکراتیک سوریه و گروههای تحت حمایت ترکیه در شمال حسکه مشاهده میشود.
فعالان محلی گزارش دادهاند که گشت مشترکی از نیروهای ائتلاف و SDF با هفت خودروی زرهی و دو آمبولانس وابسته به صلیب سرخ از پایگاه قصرک در حومه درباسیه حرکت کرده و پس از گشتزنی در مناطق جنوبی و غربی این شهر، به سوی روستای ابوراسین در شرق رأسالعین، در مجاورت خطوط تماس با نیروهای ترکیه و متحدانشان، پیشروی کرده است.
این تحرکات همزمان با افزایش تنشها در نوار مرزی شمال سوریه و تداوم اختلافات میان آنکارا و نیروهای کرد در خصوص کنترل مناطق مرزی انجام میشود.
