به گزارش کردپرس، سیپان حمو، عضو ستاد کل نیروهای دموکراتیک سوریه و عضو کمیته نظامی مذاکره‌کننده با دولت دمشق، در گفتگو با نشریه آمارگی گفت مذاکرات میان قسد و دولت احمد الشرع که از دهم مارس آغاز شده همچنان ادامه دارد. این گفت‌وگوها به گفته او در چارچوب تفاهم میان الشرع و ژنرال مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه یا قسد و با ضمانت و نظارت ایالات متحده انجام می‌شود.

حمو تأکید کرد این روند بخشی از طرح گسترده‌تر واشنگتن برای ایجاد ثبات در سوریه است، اما تاکنون هیچ‌یک از بندهای تفاهم اجرایی نشده است. او افزود: «تفاهم ۱۰ مارس توافق نهایی نبود، بلکه چارچوبی برای دستیابی به پروژه ملی مشترک به شمار می‌رفت، اما هیچ گام عملی در این مسیر برداشته نشده است.»

به گفته این فرمانده کرد، دمشق پیشنهاد داده است نیروهای قسد در قالب یک بلوک نظامی در ارتش سوریه ادغام شوند و فهرست فرماندهان خود را به وزارت دفاع ارائه دهند، اما این درخواست از سوی قسد رد شده است. حمو گفت: «قسد و ارتش سوریه دو نیروی مستقل و رقیب هستند و ارائه چنین داده‌هایی تنها زمانی ممکن است که وحدت واقعی شکل بگیرد و قسد به هسته اصلی ارتش متحد سوریه تبدیل شود.»

او عملکرد دولت موقت سوریه را متناقض با روح تفاهم دانست و گفت: «آن‌ها قانون اساسی جدیدی بدون مشارکت اداره خودگردان تدوین کردند، دولتی انتقالی و پارلمانی صوری تشکیل دادند و تصمیم‌ها را بدون نمایندگی واقعی اتخاذ می‌کنند.»

حمو با انتقاد شدید از دولت الشرع افزود: «با چه کسانی باید به توافق برسیم؟ با طرفی که به کثرت‌گرایی باور ندارد و مخالفان خود را به بی‌دینی متهم می‌کند؟»

وی ادامه داد: «رفتار این دولت نشان می‌دهد هیچ پروژه ملی واقعی وجود ندارد. آن‌ها به سواحل سوریه حمله کردند، غیرنظامیان را در السویدا کشتند و محله شیخ مقصود در حلب را همچنان در محاصره نگه داشته‌اند.»

فرمانده قسد همچنین نسبت به احتمال ازسرگیری درگیری‌ها هشدار داد و گفت: «ما برای جنگ آماده‌ایم، زیرا دولت موقت هنوز راه‌ها را بسته و شهروندان کرد را می‌رباید. تا زمانی که فضای آشتی واقعی شکل نگیرد، اقدامات امنیتی ما ادامه خواهد داشت.»

او ضمن ابراز امیدواری برای دستیابی به تفاهم میان قسد و دمشق در سال آینده، تأکید کرد که شرایط کنونی چنین امکانی را فراهم نمی‌کند. به گفته او: «وضع فعلی به بن‌بست رسیده و نشانه‌های احتمال درگیری جدید روزبه‌روز بیشتر می‌شود. هر اشتباه از سوی دولت سوریه می‌تواند فاجعه‌بار باشد.»

حمو در پایان گفت: «پروژه ما بر پایه کثرت‌گرایی و مشارکت است و برقراری هر گونه آشتی با دمشق تنها زمانی ممکن خواهد بود که دولت موقت این اصول را بپذیرد. این اصول خط دفاعی اساسی برای تضمین حقوق همه سوری‌هاست.»