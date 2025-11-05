۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۴

اجرای طرح برخورد با عدم استفاده از کمربند ایمنی در ایلام

سرویس ایلام - جانشین پلیس راهور استان ایلام از اجرای طرح برخورد با تخلف عدم استفاده از کمربند ایمنی در سطح معابر درون شهری در تمامی شهرستان‌های استان از روز شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ کامران آرمان ضمن اعلام این خبر افزود: شاخص ترین موضوع در بحث رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده از کمربند ایمنی است، که نمایانگر میزان فرهنگ رانندگی هر شخص راننده ای است.

وی اظهار داشت: بستن کمربند ایمنی، ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین اقدام برای حفظ جان سرنشینان خودرو است. بستن کمربند، نه‌تنها یک قانون، بلکه یک انتخاب آگاهانه برای حفظ جان خودمان و سرنشینان عزیزمان است.

وی در همین راستا از تمامی رانندگان قانونمند هم استانی درخواست همکاری کرد و گفت: رانندگان با بستن کمربند ایمنی و مشارکت در این طرح ضمن نمایان کردن فرهنگ رانندگی استان، بنوعی نقش آموزشی خود را برای آن دسته معدود از رانندگان که با ارتکاب تخلفات رانندگی باعث بی انضباطی ترافیکی در سطح معابر درون شهری می شوند، ایفا کنند.

