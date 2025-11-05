اجرای طرح برخورد با عدم استفاده از کمربند ایمنی در ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ کامران آرمان ضمن اعلام این خبر افزود: شاخص ترین موضوع در بحث رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده از کمربند ایمنی است، که نمایانگر میزان فرهنگ رانندگی هر شخص راننده ای است.

وی اظهار داشت: بستن کمربند ایمنی، ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین اقدام برای حفظ جان سرنشینان خودرو است. بستن کمربند، نه‌تنها یک قانون، بلکه یک انتخاب آگاهانه برای حفظ جان خودمان و سرنشینان عزیزمان است.

وی در همین راستا از تمامی رانندگان قانونمند هم استانی درخواست همکاری کرد و گفت: رانندگان با بستن کمربند ایمنی و مشارکت در این طرح ضمن نمایان کردن فرهنگ رانندگی استان، بنوعی نقش آموزشی خود را برای آن دسته معدود از رانندگان که با ارتکاب تخلفات رانندگی باعث بی انضباطی ترافیکی در سطح معابر درون شهری می شوند، ایفا کنند.