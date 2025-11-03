جشنواره هه لپه رکی بانه در فهرست رویدادهای گردشگری ایران ثبت شد

سعدالله عزیزی در گفت وگو با خبرنگار کردپرس اظهار داشت: این رویداد فرهنگی و هنری در راستای تحقق راهبرد« ساماندهی و حرفه سازی گردشگری رویدادها» با شماره ۲۰۴۱۹۱۱۰۵ در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

وی هه لپه رکی را از شاخص ترین جلوه های فرهنگ و هنر مردم بانه عنوان کرد و ادامه داد: این جشنواره به عنوان یکی از آیین های اصیل کردی ظرفیت چشمگیری در معرفی فرهنگ بومی و جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

عزیزی خاطر نشان کرد: ثبت رسمی جشنواره هه لپه رکی به عنوتن رویداد گردشگری گامی موثر در راستای تقویت هویت فرهنگی بانه، توسعه گردشگری فرهنگی و ایجاد فرصت های اقتصادی و هنری برای مردم منطقه به شمار می رود.

وی اضافه کرد: جشنواره گلاب نیز به عنوان یکی دیگر از جشنواره های شهرستان بانه که هر ساله در روستای سیاحومه برگزار می شود در مرحله ثبت قرار گرفته که امیدوارم این رویداد نیز ثبت ملی شود.

با ثبت جشنواره هه لپه رکی بانه تعداد رویداهای گردشگری ثبت شده در کردستان به ۹ مورد افزایش یافته از میان ۲ رویداد در سطح بین المللی( مراسم عروسی پیرشالیار و مراسم کومسا)چهار رویداد ملی (جشن بزرگ نوروز سنندج،نوروز تنگسیر، نوروز زمستانه و جشنواره توت فرگی شیان (۲ رویداد استانی ۰ مراسم هزار دف پالنگان و جشنواره هه لپه رکی بانه) و یک رویداد محلی جشنواره انگور حسن آباد یاسوکند بیجار به ثبت رسیده است.