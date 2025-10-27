به گزارش کرد پرس، به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان در پی تلاش‌ها و پیگیری‌هایمستمرر استاندار کردستان و پس از بررسی پرونده‌ها در کارگروه ملی، عنوان «فداکار خدمت» برای «حمید مرادی»، «چیاکو یوسفی‌نژاد»، «خبات امینی» (جان‌باختگان آتش‌سوزی منطقه آبیدر سنندج در مرداد ۱۴۰۴) و «اسماعیل کریمی» (جنگلبان فداکار اداره منابع طبیعی کامیاران که مرداد ۱۴۰۳ در حین عملیات مهار حریق جان باخت) به تصویب رسید.

بهزاد شریفی‌پور گفت: این تصمیم در نشست امروز کارگروه ملی فداکاران خدمت در تهران نهایی شد و فرآیند اجرایی مربوط به اعطای این عنوان به خانواده‌های این عزیزان آغاز شده است.

وی یادآور شد که پیش‌تر این عنوان در کارگروه استانی فداکاران خدمت به تصویب رسیده و پرونده‌ها برای تأیید نهایی به سطح ملی ارسال شده بود.

مدیرکل منابع طبیعی کردستان ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار استان و همراهی مدیران کل مدیریت بحران و منابع طبیعی، افزود: استاندار کردستان در دیدار با وزیر کشور نیز بر لزوم قدردانی رسمی از این جان‌باختگان تأکید کرده بود که با استقبال و قول مساعد وزیر مواجه شد.

شریفی‌پور همچنین از بررسی پرونده ۲ مصدوم حادثه‌ آتش‌سوزی آبیدر، «مصطفی هژبری» و »محسن حسین‌پناهی»»، در نشست بعدی کارگروه خبر داد.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت بحران کشور، خانواده‌های افراد دارای عنوان «فداکار خدمت» از مزایایی چون برقراری مستمری، پرداخت دیه و اعطای نشان افتخار فداکاری برخوردار می‌شوند.

این نخستین‌بار است که با پیگیری‌های مسئولان استان و حمایت وزارت کشور، برای جان‌باختگان حوادث آتش‌سوزی در کردستان، عنوان «فداکار خدمت» در سطح ملی به تصویب می‌رسد؛ اقدامی که یاد و نام این فداکاران را در حافظه جمعی مردم کردستان و دوستداران طبیعت ایران ماندگار خواهد کرد.