سرخط خبرهای۳ آبان خبرگزاری کردپرس

گسترش حضور نظامی ائتلاف آمریکا در سوریه با ایجاد پست جدید مرزی

تحرکات نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در شمال و شرق سوریه افزایش یافته است. روز جمعه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵، کاروانی از ۳۵ کامیون حامل تجهیزات نظامی از اقلیم کردستان عراق وارد پایگاه قصرک در الحسکه شد. همچنین، ساخت یک پست نظامی جدید در مرزهای سوریه، عراق و اردن آغاز شده است. در تدمر و اطراف آن نیز گشت‌زنی‌های نظامی و استقرار تجهیزات آمریکایی گزارش شده است. علاوه بر این نیز دو هواپیمای باری با تجهیزات پیشرفته به پایگاه خراب‌الجیر در رمیلان رسیدند.

عدم تمایل الشرع و اردوغان به جنگ با کردهای سوریه

مگان بودت، رئیس موسسه صلح کردی گفت: هیچ‌یک از دولت اردوغان و دولت احمد الشرع در سوریه نمی‌خواهند وارد جنگ تمام‌عیار با کردهای سوریه شوند. او گفت که تمرکززدایی و حقوق برابر برای اقوام و مذاهب مختلف، خواسته اصلی کردها و دیگر اقلیت‌ها از دولت جدید سوریه است. بودت به فشارهای ترکیه بر دولت سوریه برای جلوگیری از خودمختاری کردها اشاره کرد و افزود که این فشارها عامل مقاومت دمشق در برابر تمرکززدایی است.

نچیروان بارزانی: زمان اجرای قانون اساسی عراق فرا رسیده است

نچیروان بارزانی، در همایش انتخاباتی دهوک تأکید کرد که زمان اجرای قانون اساسی عراق فرا رسیده است و بیشتر مشکلات میان اربیل و بغداد ناشی از عدم اجرای آن است. او به اهمیت انتخابات پیش‌رو اشاره کرد و گفت که حزب دمکرات در مسیر آبادانی و پیشرفت کردستان قرار دارد. بارزانی همچنین بر لزوم حل مشکلات با بغداد و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم در چارچوب حقوق عراق تأکید کرد. او افزود که حزب دمکرات نماد آرمان کردها و ملت کردستان است و با رهبری بارزانی به مبارزات خود برای ساخت کردستانی نیرومندتر ادامه خواهد داد.