عدم تمایل الشرع و اردوغان به جنگ با کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، مگان بودت، مدیر تحقیقات در مؤسسه صلح کردی در واشنگتن، در گفت‌وگو با برنامه «ژئواسپیس» از مجموعه رسانه ای «نیو ریجن» تأکید کرد که تمرکززدایی و تضمین حقوق برابر برای همه اقوام و مذاهب، مهم‌ترین خواسته کردها و دیگر اقلیت‌های سوریه از دولت جدید احمد الشرع است.

در تازه‌ترین قسمت از مجموعه «ژئواسپیس» نشریه The New Region مگان بودت، مدیر تحقیقات در مؤسسه صلح کردی در واشنگتن، درباره وضعیت اقلیت‌ها در سوریه و نقش بازیگران داخلی و خارجی در شکل‌دهی به آینده این کشور گفت‌وگو کرد.

بودت در این مصاحبه گفت: «پس از کشتارهای انجام‌شده علیه جامعه علوی در مناطق ساحلی و جامعه دروزی در سویداء، اقلیت‌ها نگران‌اند که نه‌تنها آزادی‌ها و حقوقی را که به‌سختی به دست آورده‌اند از دست بدهند، بلکه بار دیگر ناچار به فرار برای نجات جان خود شوند.»

او درباره رابطه دولت احمد الشرع با کردها در شمال‌شرق سوریه گفت: «آنچه همه در شمال‌شرق سوریه می‌خواهند، فارغ از قومیت یا مذهبشان، یک راه‌حل سیاسی صلح‌آمیز برای بحران سوریه بر پایه تمرکززدایی و برابری حقوقی است.»

به گفته بودت، «تمرکززدایی از زمان تشکیل اداره خودگردان شمال و شرق سوریه همواره مهم‌ترین مطالبه اقلیت‌ها بوده است.»

وی در ادامه تأکید کرد که فشارهای ترکیه از عوامل اصلی مقاومت دمشق در برابر این مطالبه به‌شمار می‌رود و گفت: «فشار ترکیه احتمالاً مهم‌ترین عامل در سوق دادن دولت سوریه به سمت تمرکزگرایی است، چراکه آنکارا بیم دارد اعطای خودمختاری به کردهای سوریه، آن را زیر فشار قرار دهد تا امتیازات مشابهی را به جمعیت کرد در داخل ترکیه بدهد.»

با این حال، بودت خاطرنشان کرد که نه دمشق و نه آنکارا مایل به ورود به جنگی تمام‌عیار نیستند؛ زیرا هب گفته او، «الشرع و ترکیه هیچ‌یک خواهان جنگ گسترده نیستند، زیرا برای دولت دمشق این به معنای آغاز جنگ داخلی تازه و احتمالاً پایان جایگاهشان به‌عنوان حکومت حاکم بر سوریه است، و برای ترکیه، پایان روند صلح با پ‌ک‌ک خواهد بود.»

او در پایان هشدار داد: «وقوع جنگ داخلی تازه در سوریه به این معناست که بازیگران خارجی که پیش‌تر در این کشور دخالت داشتند، بار دیگر خواهند کوشید اوضاع را مطابق منافع خود تغییر دهند؛ کشورهایی مانند اسرائیل از بی‌ثباتی برای گسترش نفوذ خود در سوریه بهره خواهند برد.»