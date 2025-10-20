در دنیای کسب‌وکار امروز که داده و ارتباطات نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها دارند، داشتن یک زیرساخت سخت‌افزاری مطمئن و پایدار از ضروریات است.

در این میان، سرور اداری (Office Server) به عنوان ستون اصلی شبکه‌ی شرکت، نقش حیاتی در نگهداری اطلاعات و اجرای نرم‌افزارهای سازمانی دارد.

اگر شما هم به دنبال خرید سرور هستید و نمی‌دانید از کجا شروع کنید، در این مقاله به شما کمک می‌کنیم تا با آگاهی کامل بهترین سرور اداری HP را برای شرکت خود انتخاب کنید.

سرور اداری چیست و چه وظایفی دارد؟

سرور اداری یک کامپیوتر قدرتمند و همیشه روشن است که در شبکه داخلی شرکت فعالیت می‌کند.

این سیستم وظیفه دارد فایل‌ها، نرم‌افزارها، ایمیل‌ها و اطلاعات کاربران را در خود نگهداری کرده و به‌صورت امن در اختیار همه قرار دهد.

مزایای اصلی استفاده از سرور اداری:

افزایش امنیت و مدیریت بهتر داده‌ها

سرعت بیشتر در تبادل اطلاعات داخلی

امکان تعریف سطوح دسترسی برای کارکنان

بکاپ‌گیری خودکار از اطلاعات حساس

اجرای نرم‌افزارهای سازمانی (حسابداری، CRM، ERP و …)

مدیریت پرینترها، ایمیل‌ها و فایل‌ها از یک نقطه مرکزی

چرا برند HP بهترین انتخاب برای سرور اداری است؟

شرکت HP سال‌هاست که در حوزه‌ی طراحی و تولید سرورهای حرفه‌ای، جایگاه ویژه‌ای در بازار جهانی دارد.

سری سرورهای HP ProLiant از محبوب‌ترین مدل‌های دنیا هستند و به دلیل عملکرد پایدار و قابلیت اطمینان بالا، در بسیاری از شرکت‌های ایرانی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دلایل محبوبیت سرور HP بین مدیران شبکه و سازمان‌ها:

کیفیت ساخت بالا:

سرورهای HP برای کار شبانه‌روزی و فشار مداوم طراحی شده‌اند. قابلیت مدیریت از راه دور با iLO :

با فناوری اختصاصی Integrated Lights-Out (iLO ) مدیر شبکه می‌تواند بدون حضور فیزیکی در محل، سرور را روشن، خاموش یا عیب‌یابی کند. تنوع در مدل‌ها:

از مدل‌های کوچک رومیزی برای دفاتر کوچک تا سرورهای رک‌مونت حرفه‌ای برای مراکز داده. پشتیبانی از قطعات پیشرفته:

رم ECC، پردازنده‌های Xeon و ذخیره‌سازی NVMe سرعت و پایداری فوق‌العاده‌ای را فراهم می‌کنند. سازگاری نرم‌افزاری بالا:

سرورهای HP با سیستم‌عامل‌های مختلف مثل Windows Server، Linux و VMware به خوبی کار می‌کنند.

انواع سرور HP برای مصارف اداری

در انتخاب سرور HP، باید نوع شرکت و سطح کاربری را در نظر بگیرید.

در ادامه چند مدل محبوب را بررسی می‌کنیم که برای محیط‌های اداری کاملاً مناسب هستند:

1. HP ProLiant MicroServer

مدلی جمع‌وجور و کم‌مصرف برای شرکت‌های کوچک با کمتر از ۱۵ کارمند.

نصب و راه‌اندازی آسان، صدای کم و مصرف برق پایین از ویژگی‌های بارز این مدل است.

مناسب برای:

بکاپ‌گیری و اشتراک فایل‌ها

راه‌اندازی نرم‌افزارهای حسابداری سبک

ذخیره اسناد داخلی شرکت

2. HP ProLiant ML350 Gen10 / Gen11

یک سرور ایستاده (Tower) با قدرت پردازشی بالا.

قابل ارتقا بوده و از دو پردازنده Xeon پشتیبانی می‌کند.

مناسب برای:

شرکت‌های متوسط تا بزرگ که نیاز به پردازش چند نرم‌افزار به‌صورت هم‌زمان دارند.

3. HP ProLiant DL380 Gen10 / Gen11

پرفروش‌ترین مدل رک‌مونت HP در دنیا.

ترکیبی از قدرت، پایداری و انعطاف‌پذیری با طراحی دو یونیت (2U).

ویژگی‌ها:

تا 3 ترابایت رم DDR4

پشتیبانی از NVMe و RAID سخت‌افزاری

گزینه ایده‌آل برای مجازی‌سازی و دیتابیس‌ها

چگونه بهترین سرور HP را برای شرکت خود انتخاب کنیم؟

برای خرید سرور اداری HP، باید به چند عامل کلیدی توجه کنید:

1. تعداد کاربران شبکه

برای شرکت‌های کوچک با کمتر از ۲۰ کاربر، مدل‌های MicroServer یا ML110 کافی هستند.

اما اگر ده‌ها کارمند به‌صورت هم‌زمان از شبکه استفاده می‌کنند، بهتر است به سراغ DL380 یا ML350 بروید.

2. نوع کاربری

برای فایل‌سرور یا بکاپ ، پردازنده متوسط و هارد بزرگ مناسب است.

، پردازنده متوسط و هارد بزرگ مناسب است. برای نرم‌افزارهای مالی یا دیتابیس ، حتماً رم ECC و هارد SSD در نظر بگیرید.

، حتماً رم ECC و هارد SSD در نظر بگیرید. برای مجازی‌سازی یا سرور ERP ، پردازنده‌های Xeon Silver یا Gold پیشنهاد می‌شود.

3. ظرفیت ذخیره‌سازی

سرورهای HP از هاردهای SAS، SATA و SSD پشتیبانی می‌کنند.

برای امنیت داده‌ها از RAID 1 یا RAID 5 استفاده کنید تا در صورت خرابی یک هارد، اطلاعات از بین نرود.

خرید سرور فیزیکی یا مجازی؛ کدام بهتر است؟

یکی از سؤالات متداول کاربران این است که بین سرور فیزیکی و سرور مجازی کدام گزینه مناسب‌تر است.

اگر امنیت، کنترل کامل و سرعت برای شما اهمیت بیشتری دارد، بدون شک خرید سرور اداری HP بهترین انتخاب است.

در مقابل، سرور مجازی برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر یا پروژه‌های موقت گزینه‌ی مقرون‌به‌صرفه‌تری است.

ولکان سرور ایرانیان می‌تواند بسته به نوع کسب‌وکار، بهترین گزینه را به شما پیشنهاد دهد تا سرمایه‌گذاری شما بازده بالایی داشته باشد.

آیا خرید سرور کارکرده هم منطقی است؟

در بسیاری از موارد، شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها به سراغ خرید سرور کارکرده و استوک می‌روند.

اگر این کار با مشاوره و از فروشنده معتبر انجام شود، کاملاً منطقی است.

زیرا سرورهای HP عمر طولانی دارند و حتی مدل‌های چند سال کارکرده نیز هنوز عملکرد بسیار خوبی دارند.

نکته مهم:

هنگام خرید سرور استوک، به سلامت پاور، فن‌ها و درایوها دقت کنید و از فروشنده بخواهید تست سلامت قطعات را در اختیارتان قرار دهد.

نکات نگهداری از سرور اداری

داشتن سرور خوب تنها نیمی از ماجراست؛ نگهداری درست از آن اهمیت بیشتری دارد.

چند توصیه ساده اما حیاتی:

نصب سرور در محیط خنک با تهویه مناسب

استفاده از UPS برای محافظت در برابر نوسانات برق

انجام به‌روزرسانی‌های امنیتی سیستم‌عامل

محدود کردن دسترسی کاربران غیرمجاز

مانیتور کردن دمای قطعات و وضعیت پاور به‌صورت دوره‌ای

هزینه و قیمت سرور اداری HP

قیمت سرور HP با توجه به نسل، پردازنده، میزان رم و نوع حافظه تفاوت زیادی دارد.

به طور میانگین، سرورهای اداری HP از ۳۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان در بازار ایران قیمت دارند.

اگر بودجه محدودی دارید، پیشنهاد می‌شود مدل‌های استوک یا کارکرده HP را بررسی کنید که با هزینه کمتر، عملکرد بسیار خوبی ارائه می‌دهند.

جمع‌بندی؛ انتخاب مطمئن با ولکان سرور ایرانیان

انتخاب سرور مناسب برای شرکت، یکی از تصمیم‌های مهم در حوزه فناوری اطلاعات است.

با خرید سرور اداری HP شما در واقع روی آینده‌ی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری می‌کنید — سیستمی که امنیت داده‌ها، سرعت شبکه و بهره‌وری تیم شما را چند برابر می‌کند.

تیم ولکان سرور ایرانیان با تجربه‌ی گسترده در زمینه‌ی فروش، راه‌اندازی و پیکربندی سرورهای HP آماده است تا به شما در انتخاب بهترین مدل کمک کند.

چه به دنبال سرور نو و حرفه‌ای باشید، چه قصد خرید سرور کارکرده و استوک داشته باشید، مشاوران ما همراه شما هستند تا بهترین تصمیم را بگیرید.

برای دریافت مشاوره رایگان یا استعلام قیمت سرور hp، همین حالا از طریق وب‌سایت ولکان سرور ایرانیان(volkanserver) اقدام کنید.