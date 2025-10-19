۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۷

افزایش صادرات غیرنفتی عراق به ۴.۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۴

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دستگاه مرکزی آمار عراق اعلام کرد که ارزش صادرات غیرنفتی این کشور در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ بیشترین صادرات به امارات، هند و اردن اختصاص داشته است.

به گزارش کردپرس، بر اساس آمار رسمی دستگاه مرکزی آمار وابسته به وزارت برنامه‌ریزی عراق، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی این کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵.۸ هزارمیلیارد دینار، معادل ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته این نهاد، ۸۸ درصد از این صادرات به کشورهای عربی آسیایی اختصاص داشته است. کالاهای صادرشده شامل روغن‌ها و موم‌های معدنی، روغن‌های حیوانی و گیاهی، پوست برای صنایع چرم، رنگ و مواد شیمیایی صنعتی و چندین کالای دیگر بوده است.

در میان کشورهای عربی، امارات متحده عربی با واردات کالاهایی به ارزش ۳ میلیارد و ۷۹۳ میلیون دلار در رتبه نخست قرار گرفته است؛ پس از آن اردن با ۶۵ میلیون و ۸۵۱ هزار دلار و عربستان سعودی با ۵۰ میلیون و ۳۲۵ هزار دلار در جایگاه‌های بعدی هستند.

همچنین در میان کشورهای غیرعربی، هند با واردات ۵۰۴ میلیون و ۸۵ هزار دلار در صدر قرار گرفته و پس از آن ترکیه و هلند بیشترین واردات را از عراق داشته‌اند.

طبق آمار رسمی، بیش از ۹۴ درصد از صادرات غیرنفتی عراق از طریق مسیرهای دریایی انجام گرفته است.

