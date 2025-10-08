سرخط خبرهای۱۶مهر خبرگزاری کردپرس

سرنوشت مذاکرات مظلوم کوبانی، احمد الشرع و فرستاده آمریکا

دیدار چندساعته مظلوم عبدی، فرمانده SDF، با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در دمشق با حضور تام باراک و برد کوپر، تلاش برای تعیین آینده شمال‌شرق سوریه را رقم زد. موضوع اصلی، ادغام SDF در ارتش سوریه بود، اما اختلافات شدید به‌ویژه درباره نحوه ادغام باعث بن‌بست شد. همچنین، پیشنهاد عبدی برای خودمختاری مشابه با اقلیم کردستان عراق با مخالفت دمشق و آنکارا روبه‌رو شد. گزارش‌هایی از احتمال کناره‌گیری باراک در صورت عدم پیشرفت وجود دارد همچنین فشارهای ترکیه و سردی روابط واشنگتن و کردها، خطر بازگشت به درگیری‌های نظامی را افزایش می‌دهد.

خاورمیانه جدید و صلحی نیمه‌کاره میان پ.ک.ک و ترکیه

روند صلح ترکیه و پ.ک.ک پس از یک سال هنوز در وضعیت نامشخصی است. پ.ک.ک گام‌هایی چون اعلام پایان مبارزه مسلحانه و انحلال برداشته، اما ترکیه هیچ اقدامی عملی برای پیشبرد روند انجام نداده است. این فرآیند بیشتر واکنشی به تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است، نه تغییر واقعی در دیدگاه ترکیه نسبت به کردها. تا کنون، هیچ اقدام مؤثری از سوی دولت ترکیه برای آزادی زندانیان یا بازگشت اعضای پ.ک.ک صورت نگرفته است.

مظلوم کوبانی خواستار ایجاد منطقه‌ای با خودمختاری مشابه اقلیم کردستان عراق در خاک سوریه شد

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در دیدار با احمد شرع، رئیس دولت موقت سوریه، خواستار ایجاد منطقه‌ای خودمختار مشابه اقلیم کردستان عراق در سوریه شد و تأکید کرد که SDF به‌طور کامل در ارتش سوریه ادغام نخواهد شد. همچنین، وزیر دفاع سوریه از توافق برای آتش‌بس فوری در شمال و شرق سوریه پس از درگیری‌های شدید در حلب خبر داد. این درگیری‌ها پس از متهم شدن نیروهای کرد به شلیک به محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب شدت گرفت.