اعلام رسمی بازگشایی مرز چیلات دهلران توسط دولت عراق

سرویس ایلام - استاندار ایلام از موافقت رسمی دولت عراق با گشایش مرز چیلات به عنوان دومین مرز این کشور با استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران، توضیح داد: بر اساس نامه رسمی سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق، این کشور با گشایش گذرگاه جدید چیلات از سمت ایران در مقابل گذرگاه علی‌غربی از سمت عراق موافقت کرده است.

استاندار ایلام افزود: این تصمیم با هماهنگی مراجع ذی‌ربط در جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده و مرز چیلات به طور رسمی به سیاهه مرزهای رسمی دو کشور پیوسته است.

وی افزود: مرز چیلات پس از مرز بین‌المللی مهران دومین گذرگاه رسمی ایران با عراق در استان ایلام محسوب می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در گسترش مبادلات تجاری و تسهیل مسیر تردد زائران ایفا کند.

کرمی با بیان اینکه زیرساخت‌های اصلی سمت ایران شامل آب، جاده، برق و فیبرنوری در سال‌های اخیر در این نقطه مرزی تکمیل شده است، یادآور شد: دولت عراق نیز طبق توافق، متعهد به ایجاد زیرساخت‌های لازم در سوی مقابل مرز شده تا امکان بهره‌برداری کامل فراهم شود.

