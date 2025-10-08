اعلام رسمی بازگشایی مرز چیلات دهلران توسط دولت عراق

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران، توضیح داد: بر اساس نامه رسمی سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق، این کشور با گشایش گذرگاه جدید چیلات از سمت ایران در مقابل گذرگاه علی‌غربی از سمت عراق موافقت کرده است.

استاندار ایلام افزود: این تصمیم با هماهنگی مراجع ذی‌ربط در جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده و مرز چیلات به طور رسمی به سیاهه مرزهای رسمی دو کشور پیوسته است.

وی افزود: مرز چیلات پس از مرز بین‌المللی مهران دومین گذرگاه رسمی ایران با عراق در استان ایلام محسوب می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در گسترش مبادلات تجاری و تسهیل مسیر تردد زائران ایفا کند.

کرمی با بیان اینکه زیرساخت‌های اصلی سمت ایران شامل آب، جاده، برق و فیبرنوری در سال‌های اخیر در این نقطه مرزی تکمیل شده است، یادآور شد: دولت عراق نیز طبق توافق، متعهد به ایجاد زیرساخت‌های لازم در سوی مقابل مرز شده تا امکان بهره‌برداری کامل فراهم شود.