اوجالان باید کردهای سوریه را به زمین گذاشتن سلاح ملزم کند/ اعضای کمیسیون به امرالی بروند

به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در نخستین نشست گروهی پارلمان در پاییز ۲۰۲۵، با تأکید بر آغاز دوره‌ای جدید در مسیر «ترکیه بدون تروریسم» اظهار داشت که «انتظار اصلی» او از عبدالله اوجالان، رهبر در بند PKK، آن است که فراخوان پیشین خود برای ترک سلاح و انحلال سازمان را بسط داده و مستقیماً نیروهای «نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و یگان‌های مدافع خلق (YPG)» را نیز دربرگیرد.

او تصریح کرد: «انتظار من این است که رهبری مؤسس PKK با فراخوانی مشابه و هم‌ماهیت، نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و یگان های مدافع خلق (YPG) را به اجرای کامل توافق ۱۰ مارس با دولت دمشق دعوت کند. این فراخوان باید در همان سطح از تعهد و وضوح بیان شود.»

باغچه‌لی افزود که در صورت نیاز، گروهی از نمایندگان کمیسیون موسوم به «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» می‌توانند برای دیدار مستقیم با عبدالله اوجالان به زندان امرالی بروند تا پیام‌ها «به‌طور مستقیم از زبان اول شخص» شنیده شود و سپس برای افکار عمومی ترکیه منتشر گردد. او گفت: «در این مسئله هیچ تردید یا نکته‌ای برای پنهان‌کاری وجود ندارد. اگر قرار است مسیر صلح و ثبات ادامه یابد، باید گفت‌وگوها شفاف و از منبع اصلی انجام شود.»

تأکید بر «به‌روزرسانی فراخوان امرالی» و صبر در روند جدید

رهبر MHP در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ترکیه «در آستانه تولدی مبارک» قرار دارد، گفت ممکن است این روند با «سوءتفاهم‌ها، تنش‌ها و فشارهای موقتی» همراه باشد، اما با «صبر، استقامت و عشق به وطن» می‌توان بر همه مشکلات غلبه کرد. او اظهار داشت: «نباید از مسیر صداقت و وطن‌دوستی منحرف شویم. اگر با خونسردی و همبستگی عمل کنیم، هیچ مانعی برای موفقیت وجود ندارد.»

باغچه‌لی بیانیه ۲۷ فوریه امرالی را «سندی راهبردی» خواند و تأکید کرد که «به‌روزرسانی و گسترش محتوای آن» می‌تواند تحولات مثبت بیشتری را به دنبال داشته باشد. او گفت: «فراخوان امرالی باید با جزئیات بیشتری تبیین شود و چارچوب آن گسترش یابد تا بتواند همه ابعاد داخلی و منطقه‌ای را پوشش دهد.»

انتقاد شدید از CHP و اوزگور اوزل

دولت باغچه‌لی در ادامه سخنان خود به‌شدت از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و رهبر آن اوزگور اوزل انتقاد کرد و سیاست‌های این حزب را «سیاستی معیوب و بی‌ثمر» دانست. او گفت: «سیاست CHP سیاستی بیمار است. این حزب دیگر چیزی برای ارائه به ملت ندارد. حملات اوزگور اوزل به عکس یادگاری مراسم افتتاح مجلس، چیزی جز حسادت سیاسی نیست. آن عکس، عکس ترکیه است.»

او تأکید کرد که بحران درونی CHP و «فسادهای ساختاری در شهرداری‌ها» این حزب را از مسیر مشروعیت دور کرده است و افزود: «شهرداری استانبول در چنگال رشوه و فساد گرفتار است. اعتماد ما به دستگاه قضایی کامل است و انتظار داریم دادستانی‌ها هرچه سریع‌تر کیفرخواست‌ها را آماده کنند تا روند عادلانه دادرسی آغاز شود.»

«ترکیه بدون تروریسم» به‌مثابه پروژه‌ی آشتی ملی

رهبر حزب حرکت ملی، پروژه «ترکیه بدون تروریسم» را هدفی ملی و تاریخی خواند و گفت که این پروژه «کلید صلح داخلی و انسجام اجتماعی» است. او افزود: «ترکیه بدون تروریسم یعنی ترکیه‌ای قوی، امن و مرفه. این مسیر نه معامله است و نه سازش. هدف ما تحکیم برادری ملی و همبستگی داخلی است.» او همچنین تأکید کرد که «هرگونه سیاست‌ورزی واقعی در گرو کنار گذاشتن کامل سلاح‌هاست» و گفت: «کسانی که هیچ جرم یا اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده‌اند، باید بتوانند به خانواده‌های خود بازگردند. سیاست باید با گفت‌وگو و قانون پیش برود، نه با سلاح.»

اشاره به توافق ۱۰ مارس

باغچه‌لی با یادآوری مفاد «توافق ۱۰ مارس» میان احمد الشرع (رئیس موقت دولت سوریه) و مظلوم عبدی (فرمانده کل SDF) گفت این توافق بر اصولی چون «آتش‌بس سراسری، ادغام نهادهای نظامی و اداری شمال‌ و شرق سوریه در چارچوب دولت دمشق، تضمین حقوق شهروندی کردها، و بازگشت آوارگان» استوار است. او افزود که «عدم پایبندی برخی مناطق مانند رقه، حسکه و سویدا به این توافق، با روح آن در تضاد است» و از اوجالان خواست با فراخوانی تازه، بر اجرای کامل مفاد آن تأکید کند.