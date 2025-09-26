همواره از تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه حمایت می کنیم/ در سوریه جایی برای تروریست ها نیست

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با دونالد ترامپ در واشنگتن، در بازگشت به کشورش اعلام کرد که دیدارها در فضایی «صمیمی، سازنده و ثمربخش» انجام شده و بخش مهمی از گفت‌وگوها به غزه، سوریه و ثبات خاورمیانه اختصاص داشته است. او تأکید کرد که ترکیه هرگونه طرح آینده برای سوریه را تنها در چارچوب تمامیت ارضی این کشور و کنار گذاشتن گروه‌های تروریستی می‌پذیرد.

رجب طیب اردوغان پس از بازگشت از سفر به آمریکا و شرکت در نشست هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و دیدار با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، در واشنگتن، در هواپیما در جمع خبرنگارانی که همیشه او را همراهی می کنند گفت که ترکیه در این دوره از مجمع عمومی سازمان ملل با هیئتی پرشمار و فعال شرکت کرده و با بسیاری از رهبران جهان دیدار داشته است. به گفته او، نشست امسال به‌ویژه تحت تأثیر موضوع فلسطین و آنچه اردوغان «نسل‌کشی در غزه» خواند، قرار گرفت. او افزود:

«این بار ۱۰ کشور غربی دیگر، از جمله دو عضو دائم شورای امنیت یعنی بریتانیا و فرانسه، فلسطین را به رسمیت شناختند. این تصمیمات تاریخی‌اند و در این نقطه بدون شک تلاش‌های دیپلماتیک کشور ما و کشورهای دیگری که در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند، نقش بزرگی ایفا کرده است.»

اردوغان با اشاره به اینکه شمار کشورهایی که فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند از ۱۵۰ کشور فراتر رفته است، گفت: «افزایش این حمایت‌ها چه از نظر کیفیت و چه کمیت اهمیت فراوانی دارد. اما این حمایت باید به صحنه واقعی منتقل شود و این تنها با اقدام قاطع جامعه بین‌المللی ممکن است. اسرائیل با اقدامات بی‌پروا و سیاست‌های اشغالگرانه خود می‌خواهد این تلاش‌ها را خفه کند. در سخنرانی‌ام در مجمع عمومی، در نشست ویژه با رئیس‌جمهور آمریکا و در کنفرانسی با ریاست مشترک فرانسه و عربستان سعودی، بارها بر این موضوع تأکید کردم. ما این تلاش‌ها را ادامه خواهیم داد.»

او در ادامه توضیح داد که در سخنرانی خود در مجمع عمومی علاوه بر فلسطین، مسائل دیگری را هم مطرح کرده است: از جمله دفاع از حقوق مشروع جمهوری ترک قبرس شمالی، جنگ اوکراین-روسیه و تلاش‌های ترکیه برای صلح و ثبات منطقه. همچنین دیدارهایی با جامعه ترک-آمریکایی و گفت‌وگوهایی با فعالان اقتصادی دو کشور داشته است.

رئیس‌جمهور ترکیه سپس به سفر دوم خود، یعنی دیدار رسمی در واشنگتن با رئیس‌جمهور آمریکا، پرداخت و گفت: «با ترامپ در فضایی بسیار مثبت، صمیمی و سازنده دیدار کردیم. بسیاری از مسائل مهم را مورد بحث قرار دادیم، از جمله گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری. ما هدف ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت دوجانبه را داریم و برای رسیدن به آن باید تعرفه‌ها و موانع تجاری بازنگری شود.»

اردوغان افزود که در حوزه دفاعی هم گفت‌وگوهایی برای گسترش همکاری‌ها صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های مذاکرات هم، به گفته او، موضوع غزه و سوریه بوده است: «در دیدارمان درباره توقف کشتار در غزه و ایجاد صلح پایدار تبادل نظر کردیم. همچنین به‌طور مفصل درباره حفظ ثبات در سوریه و آینده خاورمیانه گفت‌وگو شد.»

او این سفر را «بسیار موفق» توصیف کرد و گفت: «در کاخ سفید بسیار خوب از ما استقبال شد. این دیدار را نمی‌توان با اظهارنظرهای منفی مخدوش کرد. روابط من و ترامپ از گذشته مثبت بوده و این موضوع بی‌تردید بر روابط دو کشور هم تأثیر خواهد گذاشت. ما همواره با دوستان‌مان صریح و شفاف صحبت کرده‌ایم و ترامپ نیز همین‌گونه است. با احترام متقابل روابط را پیش می‌بریم.»

اردوغان تأکید کرد که با وجود اینکه یک دیدار نمی‌تواند همه مسائل را حل کند، اما این نشست زمینه‌ساز پیشرفت‌های معناداری بوده است: «هم در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری، هم در موضوع غزه و هم سوریه، پیشرفت حاصل شد. خونریزی‌ها باید پایان یابد و در این زمینه بین ما و ترامپ توافق نظر وجود دارد.»

او اضافه کرد که ترامپ در دیدار خصوصی بر پایان درگیری‌ها در غزه و ضرورت صلح پایدار تأکید کرده و خودش نیز راهکارهایی برای برقراری آتش‌بس و سپس صلح دائمی مطرح کرده است: «ما بر راهکار دو دولتی به‌عنوان تنها فرمول پایدار برای منطقه تأکید کردیم و ترامپ هم اذعان داشت که وضعیت فعلی قابل ادامه نیست.»

اردوغان در بخشی دیگر از سخنانش به تصاویر کودکان گرسنه و قربانیان در غزه که در سخنرانی مجمع عمومی نشان داده بود اشاره کرد و گفت: «این تصاویر، فریاد خاموش ما هستند. آن پاهای نحیف یک کودک، چهره‌های ناامید مردمی که در میان ویرانه‌ها با ظرف‌های خالی دنبال غذا هستند، همه دنیا را به عدالت و اقدام فرا می‌خوانند.»

او با اشاره به تنهایی اسرائیل در صحنه جهانی گفت: «دیگر تنها تعداد اندکی کشور در کنار اسرائیل ایستاده‌اند. اکثریت جهان فهمیده‌اند چه کسی ظالم و چه کسی مظلوم است. روزی خواهد رسید که تمام این جنایات در برابر قانون و تاریخ پاسخ داده خواهد شد.»

اردوغان در پاسخ به پرسشی درباره دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، در حاشیه مجمع عمومی گفت: «بازگشت سوریه به سازمان ملل پس از ۵۸ سال برای مشروعیت بین‌المللی این کشور اهمیت زیادی داشت. ما در تُرک‌اِوی (ساختمان خانه تُرک) با آقای الشرع درباره آخرین وضعیت سوریه صحبت کردیم. ما بر همکاری در همه زمینه‌ها تأکید داریم و همواره از تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه حمایت کرده‌ایم. می‌خواهیم سوریه‌ای باشد که همه اقوام و ادیان – اعراب، ترکمان‌ها، کردها، سنی‌ها، علوی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان – در کنار هم با صلح زندگی کنند. هیچ جایی برای گروه‌های تروریستی در آینده سوریه وجود ندارد.»

او با تأکید بر اهمیت بازسازی اقتصاد و زیرساخت‌های سوریه افزود: «رفع تحریم‌های سوریه بسیار مهم است. جامعه جهانی باید برای صلح و ثبات سوریه گام بردارد و از اقداماتی که به گروه‌های تروریستی جسارت می‌دهد، پرهیز کند.»

اردوغان همچنین به روابط ترکیه با مصر اشاره کرد و گفت که پس از ۱۳ سال، نیروی دریایی دو کشور رزمایش مشترکی در مدیترانه انجام داده‌اند و این نشانه‌ای از نقش ترکیه در تأمین صلح و امنیت منطقه است.

در موضوع قبرس نیز تأکید کرد که سیاست ترکیه روشن است: «گزینه فدرال دیگر برای ما روی میز نیست. تنها راه‌حل واقعی، پذیرش وجود دو دولت مستقل در جزیره است. جمهوری ترک قبرس شمالی را هرگز تنها نخواهیم گذاشت.»

او همچنین به اهمیت «جبهه داخلی» اشاره کرد و گفت: «اگر جبهه داخلی‌مان قوی باشد، هیچ‌کس در خارج نمی‌تواند ما را به زانو درآورد. ما در همه عرصه‌ها، از صنایع دفاعی تا اقتصاد و فناوری، کشور را قدرتمندتر می‌کنیم و این راه را ادامه خواهیم داد.»