اجرای عمومی نمایش کردی «ئه رکی نیشتمان داهولیک» در سنندج

به گزارش کرد پرس، این نمایش با بازی نیشتمان رسول نژاد، بازخوانی تازه ای از افسانه محلی «سیدوان» ارائه می دهد. روایت داستان در مدت ۵۰ دقیقه، با تلفیق داستان عروس عبدالعزیز و وقایع روز، نقش زنان در حراست از وطن را به تصویر می کشد.

در داستان نمایش، عبدالعزیز، رئیس یکی از عشایر منطقه مکریان، تصمیم می گیرد برای پسر بزرگش «مه لکه وان» همسری انتخاب کند، اما حمله جهادی ها مراسم را تهدید می کند و پسرش به قتل می رسد. عبدالعزیز با وجود همه مشکلات، تلاش می کند مراسم عروسی را برگزار کند.

این اثر پیش تر در شانزدهمین جشنواره تئاتر کردی سقز (۱۳۹۸) به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده و چندین اجرا در خارج از کشور و منطقه اقلیم کردستان داشته است.

در تولید این نمایش، دکتر امید ورزنده به عنوان سرپرست گروه، رامین شیرزادی سازنده موسیقی، ژوان مفاخری دستیار کارگردان، شیما ملایی طراح لباس، کیوان بی نیاز طراح صحنه و کاوه خداکرمی طراح پوستر و مسئول تبلیغات، تیم هنری جمیل مفاخری را همراهی کرده اند.

گفتنی است، «ئه رکی نیشتمان داهولیک» هر روز رأس ساعت ۱۸ در سالن مجتمع فرهنگی و هنری سنه سنندج اجرا می شود.