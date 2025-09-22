۳۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۳

ورزشکار سقزی مدال طلای مسابقات جهانی «تو کی ما» را به دست آورد

سرویس کردستان - «کارو نادر سرا»، ورزشکار نوجوان سقزی، در چهارمین دوره مسابقات جهانی «تو کی ما» موفق به کسب مدال طلای رده سنی خود شد.

به گزارش کرد پرس، این مسابقات در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی سامسون ترکیه و با حضور ورزشکارانی از ۱۵ کشور برگزار شد و تیم ایران در این رقابت ها با کسب ۱۲ مدال طلا و یک مدال نقره، عنوان نخست را به خود اختصاص داد و تیم های آذربایجان و ترکیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

«تو کی ما» ورزشی رزمی با فلسفه همبستگی و وحدت است که در سال های اخیر در سطح بین المللی رشد چشمگیری داشته و در کشورهایی همچون ترکیه، گرجستان، پاکستان و هند طرفداران زیادی پیدا کرده است.

«کارو نادر سرا» با درخشش در رده نوجوانان، جایگاه نخست این رده سنی را به خود اختصاص داد و افتخاری دیگر برای ورزش ایران و استان کردستان رقم زد.

