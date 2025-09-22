ورزشکار سقزی مدال طلای مسابقات جهانی «تو کی ما» را به دست آورد

به گزارش کرد پرس، این مسابقات در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی سامسون ترکیه و با حضور ورزشکارانی از ۱۵ کشور برگزار شد و تیم ایران در این رقابت ها با کسب ۱۲ مدال طلا و یک مدال نقره، عنوان نخست را به خود اختصاص داد و تیم های آذربایجان و ترکیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

«تو کی ما» ورزشی رزمی با فلسفه همبستگی و وحدت است که در سال های اخیر در سطح بین المللی رشد چشمگیری داشته و در کشورهایی همچون ترکیه، گرجستان، پاکستان و هند طرفداران زیادی پیدا کرده است.

«کارو نادر سرا» با درخشش در رده نوجوانان، جایگاه نخست این رده سنی را به خود اختصاص داد و افتخاری دیگر برای ورزش ایران و استان کردستان رقم زد.