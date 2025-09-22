آغاز سال تحصیلی جدید در سنندج با شکوفه های امید و لبخند دانش آموزان

به گزارش کرد پرس، در این مراسم پرنشاط که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان، مشاور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان و خانواده های دانش آموزان همراه بود، صدای خنده و شادی دانش آموزان نویدبخش سالی پر از موفقیت و رشد علمی دارد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش آموزان کلاس اولی و والدینشان، آن را «روزی بزرگ و به یادماندنی» خواند و گفت: بیش از یک میلیون و صد هزار دانش آموز پایه اولی در سراسر کشور امروز گام در مسیر تعلیم و تربیت گذاشته اند.

زهرا مظفری افزود: تقارن بهار تعلیم و تربیت با فصل پاییز پیامی روشن دارد؛ در هر پایان، آغازی نهفته است و امروز برای دانش آموزان کلاس اولی آغازی نو در مسیر یادگیری و خردورزی رقم می خورد.

وی با اشاره به اهمیت تربیت تمام ساحتی در دوره ابتدایی، اظهار کرد: مدرسه می تواند بهترین اتفاقات و دستاوردها را رقم بزند و آینده ای روشن برای کودکان پایه گذاری کند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش، دانش آموزان را به تجربه زندگی در یک اجتماع بزرگ تر از خانواده تشویق کرد و تأکید کرد که همکاری و همدلی میان دانش آموزان با ویژگی ها و استعدادهای متفاوت، محیط مدرسه و جامعه را زیباتر و پویاتر می کند.

مظفری در ادامه به نقش سرنوشت ساز معلمان ابتدایی اشاره کرد و ادامه داد: آنچه معلم هست، تأثیرگذارتر از آن چیزی است که آموزش می دهد؛ همچنین از والدین خواست تا با حضور فعال خود در کنار مدرسه و معلمان، زمینه موفقیت فرزندانشان را فراهم کنند.

وی از تمامی دست اندرکاران برگزاری جشن شکوفه ها قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که سال تحصیلی جدید با تلاش همگانی و توکل به خداوند متعال، با آرامش، نشاط و موفقیت برای دانش آموزان و خانواده ها همراه باشد.

نسل امروز باید با علم و دانش، آینده کشور را بسازند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نیز در این مراسم، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان پایه اولی، والدین و مسئولان آموزش و پرورش تبریک گفت و بر اهمیت نقش خانواده ها، معلمان و دانش آموزان در تحقق اهداف آموزشی تأکید کرد.

علی اکبر ورمقانی با اشاره به اینکه آغاز تحصیل، فرصتی تازه برای هر دانش آموز است، افزود: امروز به ویژه برای دانش آموزانی که نخستین سال خود را در مدرسه آغاز می کنند، روزی مبارک و نمادی از تلاش و همدلی میان خانواده ها، معلمان و دانش آموزان است.

وی با اشاره به تقارن این مراسم با سالگرد آغاز هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: ۳۱ شهریور روزی است که دشمنان انقلاب اسلامی حمله کردند، اما مقاومت ملت ایران در دفاع مقدس، مانع از آسیب به خاک و هویت ملی کشور شد و نسل امروز باید از این دستاوردها محافظت کند و با علم و دانش، آینده کشور را بسازد.

معاون استاندار کردستان همچنین به اهمیت سه رکن اصلی در فرآیند آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: ارتباط مستمر و مؤثر بین خانواده ها، معلمان و دانش آموزان کلید موفقیت تحصیلی است و خانواده ها باید محیطی حمایتی فراهم کنند و معلمان با دلسوزی، مسیر رشد و تربیت دانش آموزان را هموار سازند.

ورمقانی تأکید کرد: علم و دانش راه پیشرفت در دنیای امروز است و امید داریم این دانش آموزان در آینده به دانشمندان و نخبگانی تبدیل شوند که در توسعه کشور عزیزمان ایران نقش مؤثری ایفا کنند.

جشن شکوفه ها، آغاز آفرینشی تازه در نظام تعلیم و تربیت

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز در مراسم جشن شکوفه ها با بیان اینکه این آیین تنها نمادین نیست، گفت: جشن شکوفه ها آغاز خلق دوباره نظام تعلیم و تربیت و یادآور پویایی تمدن ایرانی - اسلامی است.

سید فواد حسینی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: بیش از ۲۶ هزار دانش آموز پایه اول در ۱۹۰۰ دبستان استان همزمان با سراسر کشور سال تحصیلی خود را آغاز کردند و این روز نقطه ای سرنوشت ساز در مسیر زندگی آن ها به شمار می رود.

وی افزود: این جشن یادآور تداوم حیات تمدن و فرهنگ ماست و حضور دانش آموزان کلاس اولی نشانه ای روشن از پویایی این مسیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به اهمیت همراهی خانواده ها، ادامه داد: روز اول مدرسه تنها یک بار در زندگی هر فرد تکرار می شود و والدین باید این تجربه را به خاطره ای شیرین برای فرزندان خود تبدیل کنند.

حسینی از انتخاب توانمندترین معلمان استان برای تدریس کلاس اول خبر داد و یادآور شد: این معلمان با گذراندن دوره های ویژه توانمندسازی، آغازگر سفر یادگیری دانش آموزان هستند و مسئولیت خطیری بر عهده دارند.

وی خطاب به دانش آموزان، بیان کرد: مدرسه خانه دوم شماست؛ جایی که خواندن و نوشتن، دوستی و مهارت های زندگی اجتماعی را می آموزید و معلمان و اولیا تمام تلاش خود را برای ساختن آینده ای روشن برای شما به کار خواهند گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تأکید کرد که با همکاری خانواده ها، رسانه ها و شرکای آموزشی، سال تحصیلی جدید بدون دغدغه آغاز خواهد شد و هیچ دانش آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نخواهد ماند.