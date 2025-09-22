هیئت حقوق بشر: انتقال بیش از ۲۰۰ زندانی لالەزار از زندان دستگاه ضدترور به بازداشتگاه آسایش

به گزارش کردپرس هیئت مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ زندانی مرتبط با رویداد لالەزار از بازداشتگاه ضدترور به زندان آسایش «کانی گۆما» منتقل شده‌اند و هیئتی از این نهاد با آنان دیدار کرده است.

در بیانیه آمده است: «هیئت با لاهور طالبانی و پولاد شیخ جنگیان که هر یک به‌طور انفرادی در اتاقی زندانی هستند، دیدار کرد و همچنین از وضعیت بهداشتی و محل نگهداری سایر زندانیان به‌طور کلی بازدید به عمل آورد که همگی در شرایط مناسب قرار داشتند».

متن کامل بیانیه:

هیئتی بلندپایه از هیئت مستقل حقوق بشر، روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر به ریاست دکتر مونا یاقو، رئیس این هیئت، از زندان «کانی گۆما» در شهر سلیمانیه بازدید کرد.

هیئت ابتدا به دیدار لاهور طالبانی و پولاد شیخ جنگی رفت که هر یک به‌طور جداگانه در اتاقی زندانی هستند و سپس از سایر زندانیان در ارتباط با پرونده درگیری‌های «لالەزار» دیدار به عمل آورد.

اعضای هیئت وضعیت بهداشت و محل اقامت زندانیان را بررسی کردند و اعلام نمودند که سلامتی تمام زندانیان در وضعیت مطلوب قرار دارد. خانواده‌های آنان نیز امکان ملاقات دارند و کسانی که درخواست وکیل کرده‌اند، این حق برایشان فراهم شده است، و کسانی هم که نخواسته‌اند، به میل خود آن را رد کرده‌اند. همچنین اجازه تماس تلفنی با خانواده‌ها نیز داده شده است.

شایان ذکر است که زندانیان بازداشت‌شده در حوادث لالەزار که پیش‌تر در بازداشتگاه ضدترور بودند، به زندان آسایش کانی گۆما منتقل شده‌اند و شمار آنان اکنون بیش از ۲۰۰ نفر است.

از زمان درگیری‌های لالەزار تاکنون پرونده‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند، به همین دلیل زندانیان خواستار تجمیع و تفکیک پرونده‌های خود از طریق دادگاه و در زمان مشخصی هستند.

هیئت حقوق بشر وظیفه خود می‌داند که پیگیر هر پرونده و موضوعی در هر مکان باشد و از نزدیک بر وضعیت حقوق زندانیان نظارت کند. این هیئت خواهان تسریع در رسیدگی و یکپارچه‌سازی پرونده‌های زندانیان در چارچوب قوانین و اصول حقوق بشری است.

هیئت مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان