دیدار جلال شیخ ناجی و قاسم الاعرجی درباره توافق امنیتی عراق و ایران

به گزارش کردپرس جلال شیخ ناجی، رئیس آژانس امنیت و اطلاعات/ اطلاعات (دستگاه امنیت اتحادیۀ میهنی کردستان) و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق در بغداد دیدار کردند و در خصوص اجرای مفاد توافق امنیتی میان عراق و جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با کنترل مرزهاست، به گفت‌وگو پرداختند.

بر اساس اطلاعیه‌ای از سوی «آژانس امنیت و اطلاعات/ اطلاعات»، روز دوشنبه ۱۵سپتامبر ۲۰۲۵ این نشست با حضور جلال شیخ ناجی و قاسم الاعرجی برگزار شد.

در این نشست، گوهدار عامدی، مدیر دفتر رئیس‌جمهور و هیوا احمد، رئیس سازمان امنیت اقلیم نیز حضور داشتند. گفت‌وگوها به صورت همه‌جانبه پیرامون وضعیت امنیتی کشور صورت گرفت و بر استمرار و گسترش هماهنگی و همکاری میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اقلیم و عراق، به‌ویژه در حوزه‌های کنترل مرزها، مقابله با قاچاق و مبارزه با تروریسم تأکید شد.

همچنین، در این نشست اجرای مفاد توافق امنیتی میان عراق و جمهوری اسلامی ایران در زمینه کنترل مرزها و دیگر مسائل مرتبط با آرامش و ثبات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.