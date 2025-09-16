بازداشت ۲ نفر از عوامل تیراندازی معدن طلای سقز

به گزارش کردپرس حجت الاسلام سیدحسین حسینی روز سه شنبه از شناسایی ضاربان حادثه تیراندازی معدن طلای قلقله سقز خبر داد و اظهار کرد: بر اثر این حادثه، یک نفر از مجروحان جان باخت.

وی افزود: عصر دوشنبه تعدادی از اهالی روستای پیرعمران به محل معدن طلا مراجعه کرده و با نیروهای حفاظتی درگیر می شوند که متعاقب تیراندازی عوامل حفاظت معدن، چهار نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل می شوند که یک نفر از این افراد بر اثر شدت جراحات وارده فوت می شود.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: به محض وقوع این حادثه، پرونده قضایی در شعبه بازپرسی دادسرای سقز تشکیل و با دستور قضایی، ضاربان شناسایی و بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تحقیقات توسط بازپرس پرونده صورت گرفت و سلاح ضاربان کشف و در اختیار مرجع انتظامی قرار گرفت و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.