افتتاح های نمایشی و تکراری را متوقف کنید

نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از اینکه در برخی از روستاها هزینه این نمایش ها از جیب دهیاران و با فشار مالی بر آنها تحمیل و اجرا می شود، اظهار داشت: همشهریان ما بارها گفته اند که کارشان در ادارات معطل است چرا که مدیران به جای خدمت رسانی به مردم، در مراسم کلنگ زنی و جلسات نمایشی حضور دارند.

وی همچنین با ابراز تأسف از اینکه این موضوع به رویه ای در سطح استان و کشور تبدیل شده، عنوان کرد: جلسات بی نتیجه و صوری، سفرهای پرهزینه و افتتاح های چندباره و بی ثمر، باعث خستگی مدیران و کاهش بهره وری شده در حالی که کار مردم بر زمین مانده است.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی خطاب به رئیس جمهور تأکید کرد که این چرخه فرساینده باید متوقف و پروژه ها آغاز شود، مردم روند پیشرفت را ببینند و در فضای عمومی اطلاع رسانی شود.

او در پایان بیان کرد: زمانی که این پروژه ها به بهره برداری رسیدند مردم خودشان نتیجه را می بینند. آنچه مردم می خواهند نتیجه است نه نمایش. اگر پروژه ها به سرانجام برسد مردم خودشان خواهند دید و نیازی به روبان بستن و گرفتن وقت مدیران نیست.

گفتنی است؛ در آذربایجان غربی نیز بسیاری از پایان هفته ها با مراسمات مختلف بازدید از پروژه های چندین ساله، برگزاری جلسات طولانی و سفرهای مختلف مسئولان به استان پر می شوند.