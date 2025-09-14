کاهش٢٨٣ میلیون متر مکعبی آب سدهای آذربایجان غربی نسبت به سال گذشته

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری در گفت و گویی خبری افزود: بر اساس پایش ۲۲ شهریور سال جاری، حجم آب در مخازن سدهای استان ۴۸۹ میلیون متر مکعب است که حجم آب در سدها در مدت مشابه سال گذشته ۷۷۲ میلیون مترمکعب بود.

او با اشاره به سدهای پر آب استان گفت: در حال حاضر سد سردشت با ۱۸۸ میلیون مترمکعب، پر آب‌ترین سد، کانی سیب با ۱۳۷ میلیون مترمکعب و سد بوکان با ۹۹ میلیون مترمکعب آب به ترتیب دومین و سومین سد پر آب استان هستند. رستگاری اظهار کرد: سد شهرچای ارومیه نیز ۷۹ میلیون مترمکعب آب دارد که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷ میلیون مترمکعب آب داشت.